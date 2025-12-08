10. Brühl-Cup & 4. AH-Mitternachtsgala des TSV Genkingen Verlinkte Inhalte Genkingen Genkingen II

++ JETZT ANMELDEN++ Der TSV Genkingen richtet wieder am 03.01. und 04.01.2026 sein traditionelles Hallenturnier in der Sporthalle Sonnenbühl aus. Die bereits 10. Auflage des Brühl-Cups der aktiven Mannschaften ist ein fester Höhepunkt im regionalen Sportkalender – und auch in diesem Jahr lädt der TSV Genkingen wieder alle hallenbegeisterten Teams zu diesem Event ein. Am Vortag, den 03.01., findet die 4. AH-Mitternachtsgala statt, welche in jedem Jahr durch ein tolles Teilnehmerfeld, spannende Spiele und eine große Zuschauerkulisse sich ebenfalls einen Namen gemacht hat.

In der topmodernen Sporthalle erwarten die teilnehmenden Teams optimale Bedingungen für ein erfolgreiches und außergewöhnliches Turnier in familiärer Atmosphäre, Was euch erwartet:

✨ Spannende und faire Partien mit Teams aus der ganzen Region

🎁 Attraktive Preise für Mannschaften und herausragende Einzelspieler

📣 Fantastische Stimmung durch zahlreiche Zuschauer

🍔 Leckere Verpflegung im Hallenbereich

🏆 Echte Turnieratmosphäre, bei der Tradition und sportlicher Ehrgeiz im Mittelpunkt stehen