1:0 Arbeitssieg in Heede

Die Geschichte des Spiels ist schnell erzählt. Der FCL agierte über die gesamten 90 Minuten defensiv diszipliniert und ließ nur wenige Abschlussmöglichkeiten zu. Offensiv wirkte der FCL zwar bemüht, tat sich jedoch gegen den abstiegsbedrohten Gastgeber, der mit viel Einsatz und Leidenschaft agierte, schwer. So entwickelte sich ein chancenarmes Spiel, das durch den Treffer des Tages in 18. Spielminute entschieden wurde. Dominik Gerdes brachte einen Freistoß aus dem Halbfeld in den gegnerischen Strafraum. Michael Knieper stieg am höchsten und versenkte den Ball per Kopf sehenswert im oberen rechten Toreck. Der FCL schaffte es in der Folge sowohl die beste Phase des Gastgebers zu Beginn des zweiten Spielabschnittes sowie die Schlussoffensive konsequent mit einer geschlossenen Teamleistung zu verteidigen, und geht damit als Sieger vom Platz.

Durch die engagierte Leistung des gesamten Teams geht der FCL als glücklicher, aber nicht unverdienter Sieger vom Platz. Der FCL schließt damit an die erfolgreichen Ergebnisse der letzten Wochen an und fährt einen wichtigen Arbeitssieg ein.