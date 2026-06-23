10 Abgänge und 18 Neuzugänge beim SC Teublitz

Nicht im Bild sind: Angelo Hautmann, Patryk Iwaniszyn, Elham Berisha, Bajram Berisha, Mentor Berisha und Fawas Mischko – Foto: Werner Artmann

Die Fußballabteilung des SC Teublitz hat die Weichen für die kommende Saison gestellt. Nach einem personell sehr bewegten Sommer stehen zehn Abgängen insgesamt 18 Neuzugänge gegenüber. Abteilungsleiter Sebastian Volz und das neue Trainerduo Leo und Paco Berisha haben damit einen umfassenden Umbruch erfolgreich gestaltet und blicken optimistisch auf die neue Spielzeit.

„Wir bedanken uns bei allen Spielern für ihren Einsatz, ihre Loyalität und die gemeinsame Zeit beim SC Teublitz. Jeder Einzelne hat seinen Beitrag zur Entwicklung unserer Mannschaft geleistet“, betont Abteilungsleiter Sebastian Volz.

Verabschieden musste sich der SC Teublitz von Chris Fischer, Leo Reisinger, Leon Kovacs, Jonas Ernst, Manuel Grabinger, Roland Göpfrich und Lukasz Greszta. Zudem verlassen die beiden Spielertrainer Marcel Koman und Tobias Grabinger den Verein. Sebastian Zankl wird in der kommenden Saison eine Pause vom aktiven Spielbetrieb einlegen.

Gleichzeitig konnte der SC Teublitz zahlreiche Verstärkungen für die neue Saison gewinnen. Besonders erfreulich ist die Mischung aus erfahrenen Spielern, jungen Talenten und regionalen Neuzugängen.

Neu im Kader sind Daniel Gehle aus Bremen, Rahman Özdemir und Oktay Öztürk vom FC Saltendorf, Ali Dicko und Mentor Berisha vom FC Maxhütte sowie der neue Spielertrainer- Leo Berisha vom TSV Klardorf. Ebenfalls vom TSV Klardorf wechselt Fawas Mischko nach Teublitz.

Weitere Neuzugänge sind Sergey Mikhailenko vom TSV Nittenau, Erol Dermitas vom SC Sinopspor und Valon Zahaj aus Nordrhein-Westfalen. Vom ASV Burglengenfeld schließen sich Arthur Hering, Angelo Hautmann und Elham Berisha dem SC Teublitz an.

Auch im Trainer- und Betreuerbereich konnte der Verein Verstärkung gewinnen. Mit Alexander Engelhardt vom DJK Sportbund stößt ein erfahrener Torwarttrainer zum Verein. Darüber hinaus wechselt Patryk Iwaniszyn vom SV Diesenbach nach Teublitz.

Besonders stolz ist die Fußballabteilung auf die Förderung eigener Kräfte. Jonas Wendl rückt aus der eigenen Jugend in den Herrenbereich auf, während Bajram Berisha nach einer Pause wieder reaktiviert werden konnte.

Die Verantwortlichen wissen, dass die große Anzahl an Neuzugängen zunächst zu einer Herausforderung werden kann. Deshalb liegt der Fokus in den kommenden Wochen vor allem darauf, aus den vielen neuen und bestehenden Spielern eine geschlossene Einheit zu formen.

„Unser Ziel ist es, dass das Spielertrainer-Duo Leo Berisha und Paco Berisha aus den zahlreichen Neuzugängen und den verbliebenen Spielern schnell eine funktionierende Mannschaft entwickelt. Wir sind überzeugt, dass die beiden die richtige Mischung aus sportlicher Kompetenz, Führungsstärke und Teamgeist mitbringen, um diesen Umbruch erfolgreich zu gestalten“, erklärt Abteilungsleiter Sebastian Volz.

Die Fußballabteilung des SC Teublitz blickt daher mit großer Vorfreude auf die kommende Saison. Mit einem deutlich breiter aufgestellten Kader sollen die Grundlagen für eine erfolgreiche Zukunft geschaffen werden. Dabei stehen Zusammenhalt, Einsatzbereitschaft und die Weiterentwicklung der Mannschaft im Mittelpunkt.

Der SC Teublitz heißt alle Neuzugänge herzlich willkommen und wünscht den ausgeschiedenen Spielern für ihre sportliche und persönliche Zukunft alles Gute.