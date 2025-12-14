1. Winter-Neuzugang beim TSV Neckartailfingen

✅ Willkommen beim TSV Neckartailfingen, Pascal Wolfer!

Mit Pascal verstärken wir uns zur Rückrunde in der Offensive. Als Stürmer bringt er genau das, was Spiele entscheidet: Torinstinkt und Abschlussqualität. 🎯⚽️

🗣️ Pascal Wolfer:

„Ich freue mich ab der Rückrunde ein Teil des Vereins TSV Neckartailfingen zu sein. Die neue Herausforderung motiviert mich, gemeinsam mit der Mannschaft weitere Ziele zu erklimmen. Ich möchte meinen Teil zum sportlichen Erfolg beitragen und freue mich sehr auf die bevorstehende Zeit beim Verein.“