1. Vorbereitungsspiel am Mittwoch, den 25.01.2023

Am Mittwoch, den 25.01.2023 um 19.15 Uhr holen wir das am Samstag ausgefallene Vorbereitungsspiel unserer Landesliga-Elf zu Hause auf dem Kunstrasenplatz gegen den TSV Talheim aus der Kreisliga A1 Unterland nach.

Es ist das erste von insgesamt acht Testspielen in der Vorbereitung.

Hier gehts zum Vorbereitungsplan.