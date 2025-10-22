Das ist Torhüter Max Braune. – Foto: Robin Bogaletzki

1. & 2. Liga interessiert: Torhüter aus der 3. Liga ist begehrt 3. Liga: Seit 2024 ist Eigengewächs Max Braune der Stammtorhüter des MSV Duisburg. Seine guten Leistungen bleiben nicht verborgen, deshalb soll es bereits Interesse und Anfragen aus der 1. und 2. Liga geben.

Manchmal genügen ein paar starke Wochen, um im Profifußball auf die Landkarte zu rücken. Doch im Falle von Maximilian Braune hält dieser Trend schon etwas länger an, denn der 22-jährige Torhüter des MSV Duisburg zeigt nicht erst seit der Tabellenführung in der 3. Liga gute Leistungen. Deshalb soll er ins Blickfeld anderer Vereine gerückt sein. >>> Der MSV Duisburg auf WhatsApp >>> Hier geht es zum WhatsApp-Kanal der 3. Liga

Wie Sky und Liga3-online berichten, soll Braune das Interesse von Vereinen aus dem Ausland auf sich gezogen haben. Konkret ist die Rede vom niederländischen Erstligisten PEC Zwolle. Anders als ebenfalls interessierte Teams aus der 2. Liga Englands, der sogenannten Championship, soll Zwolle dem jungen Torhüter sogar ein Angebot unterbreitet haben.

MSV Duisburg: Tabellenführer auch dank starker Defensive Braune wechselte 2020 aus der U17 des FC Schalke 04 zu den Zebras und avancierte in der vergangenen Meisterschaftssaison in der Regionalliga West zur Nummer eins unter Trainer Dietmar Hirsch. Als Aufsteiger spielt der MSV in der 3. Liga eine sehr gute Rolle, ist seit einigen Wochen Tabellenführer und stellt mit nur zwölf Gegentore die geteilt drittbeste Defensive der Liga (drei weiße Westen).

>>> Das ist Max Braune Der Vertrag des Keepers läuft zwar am Saisonende aus, kann sich laut Sky aber automatisch verlängern, wenn Duisburgs Mann zwischen den Pfosten eine bestimmte Anzahl von Spielen erreicht. MSV-Sportchef Chris Schmoldt wollte diese Klausel in der "NRZ" zwar nicht kommentieren, allerdings sagte er auch: „Es gibt auch schon entsprechende Zeichen von uns in seine Richtung." Dass Schmoldt Vertragsinhalte nicht öffentlich kommentiert, liegt auf der Hand. Sollte sich der Vertrag von Braune jedoch automatisch verlängern, könnten die Duisburger ihren Torhüter im kommenden Sommer vielleicht sogar verkaufen, sollte ein entsprechendes Angebot vorliegen. Duisburg-Perspektive stimmt - Ablöserekord ist bald 30 Jahre her