1. & 2. Liga interessiert: Torhüter aus der 3. Liga ist begehrt

Manchmal genügen ein paar starke Wochen, um im Profifußball auf die Landkarte zu rücken. Doch im Falle von Maximilian Braune hält dieser Trend schon etwas länger an, denn der 22-jährige Torhüter des MSV Duisburg zeigt nicht erst seit der Tabellenführung in der 3. Liga gute Leistungen. Deshalb soll er ins Blickfeld anderer Vereine gerückt sein.
Wie Sky und Liga3-online berichten, soll Braune das Interesse von Vereinen aus dem Ausland auf sich gezogen haben. Konkret ist die Rede vom niederländischen Erstligisten PEC Zwolle. Anders als ebenfalls interessierte Teams aus der 2. Liga Englands, der sogenannten Championship, soll Zwolle dem jungen Torhüter sogar ein Angebot unterbreitet haben.
Braune wechselte 2020 aus der U17 des FC Schalke 04 zu den Zebras und avancierte in der vergangenen Meisterschaftssaison in der Regionalliga West zur Nummer eins unter Trainer Dietmar Hirsch. Als Aufsteiger spielt der MSV in der 3. Liga eine sehr gute Rolle, ist seit einigen Wochen Tabellenführer und stellt mit nur zwölf Gegentore die geteilt drittbeste Defensive der Liga (drei weiße Westen).
Der Vertrag des Keepers läuft zwar am Saisonende aus, kann sich laut Sky aber automatisch verlängern, wenn Duisburgs Mann zwischen den Pfosten eine bestimmte Anzahl von Spielen erreicht. MSV-Sportchef Chris Schmoldt wollte diese Klausel in der "NRZ" zwar nicht kommentieren, allerdings sagte er auch: „Es gibt auch schon entsprechende Zeichen von uns in seine Richtung." Dass Schmoldt Vertragsinhalte nicht öffentlich kommentiert, liegt auf der Hand. Sollte sich der Vertrag von Braune jedoch automatisch verlängern, könnten die Duisburger ihren Torhüter im kommenden Sommer vielleicht sogar verkaufen, sollte ein entsprechendes Angebot vorliegen.
Allerdings stimmt auch die Perspektive beim MSV Duisburg. Bestätigt die Hirsch-Elf ihre tolle Entwicklung in den kommenden Monat, ist ein Aufstieg in die 2. Bundesliga realistisch. Das wäre dann für Braune und ein Großteil der gesamten Mannschaft eine äußerst spannende Herausforderung, denn attraktive Gegner sind garantiert.
Übrigens: Der Rekord-Abgang des MSV Duisburg ist immer noch Bachirou Salou, der 1998/99 für 4,2 Millionen Euro zu Borussia Dortmund wechselte (Angaben Transfermarkt). Sollten finanzstarke Klubs aus der Championship wirklich Interesse haben, wirkt ein neuer Rekord, aber das gilt nicht nur im Falle von Max Braune. So oder so, das alles ist Zukunftsmusik, denn für den MSV gilt erstmal nur der klare Fokus auf dem Derby gegen Rot-Weiss Essen am kommenden Sonntag - natürlich im ausführlichen FuPa-Liveticker ab 19.30 Uhr.