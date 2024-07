1. SV Oberkrämer: Neuzugang Nummer sechs kommt vom TuS Sachsenhausen

Ole Ernst – ein vielseitiger Spieler

Ole Ernst hat seine fußballerische Ausbildung in der Jugend des Oranienburger FC erhalten. Zur Saison 2021/2022 wechselte er zum TuS Sachsenhausen, wo er nach nur einem Jahr den Aufstieg in die Landesklasse erreichte. Hauptsächlich als Außenverteidiger eingesetzt, kann Ole jedoch auch auf der offensiven Außenbahn spielen. Sein feiner linker Fuß hat ihm bereits in der Liga einen Ruf als gefährlicher Freistoßschütze eingebracht.