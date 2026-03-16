1. Spvg Solingen-Wald 03 verlängert mit Varveri und Venturiello Die 1. Spvg Solingen-Wald 03 steht in der Landesliga als Aufsteiger vor dem Durchmarsch in die Oberliga Niederrhein. Es ist daher die logische Entscheidung, dass mit den Trainern Daniele Varveri und DavidernVenturiello verlängert wird. von André Nückel · Heute, 20:02 Uhr · 0 Leser

Davide Venturiello (l.) und Daniele Varveri bleiben Wald erhalten. – Foto: Markus Becker

Als Aufsteiger führt die 1. Spvg Solingen-Wald 03 die Landesliga Niederrhein, Gruppe 1 souverän an und stellt nun frühzeitig die Weichen für die Zukunft. Der Verein verlängert mit Erfolgstrainer Gianni Varveri und seinem Co-Trainer Davide Venturiello bis 2027.

Der Aufsteiger spielt bislang eine beeindruckende Saison und steht seit Monaten an der Tabellenspitze der Liga. Damit rückt sogar der direkte Durchmarsch in die Oberliga Niederrhein immer stärker in den Fokus. Dass der Verein frühzeitig auf Kontinuität setzt, kommt deshalb nicht überraschend. Seit der Übernahme des Trainerteams entwickelte sich Wald 03 sportlich kontinuierlich weiter - die Bilanz von 40 Siegen, neun Unentschieden und nur fünf Niederlagen in 54 Pflichtspielen spricht eine deutliche Sprache. Mit 129 Punkten und einem Schnitt von 2,4 Punkten pro Partie gehört das Duo zu den erfolgreichsten Trainerteams am Niederrhein. Trainerteam brennt für den Klub Cheftrainer Gianni Varveri zeigte sich nach der Vertragsverlängerung dankbar und betonte vor allem die besondere Atmosphäre rund um den Verein. „Ich bedanke mich für das Vertrauen und bin sehr froh, weiterhin Teil dieses Projekts zu sein. Man kann über Zahlen und Fakten sprechen, aber wir alle wissen, dass sich diese Dinge im Sport schnell ändern können. Vorrangig ist für mich der Spaß an der Zusammenarbeit mit der Mannschaft, meinem Co-Trainer Davide, unserem sportlichen Leiter Peter Resvanis, dem Staff, dem Verein und den Fans. Die Leidenschaft, die hier vorgelebt wird, und der hohe Anspruch, den jeder an sich selbst stellt, sind etwas Besonderes. Für meine ganze Familie hat ein Spiel von 03 mittlerweile hohe Priorität, versehen mit Trikots und Schals von 03. Es ist ein Ambiente, wie man es aus dem Fußballsüden kennt. Triumph und Tragödie liegen eng beieinander, aber alle gehen diesen Weg gemeinsam. Für die Mannschaft und für 03.“

Auch Co-Trainer Davide Venturiello sieht in der Vertragsverlängerung ein klares Zeichen für die gemeinsame Entwicklung der vergangenen Monate. „Die Vertragsverlängerung bedeutet mir sehr viel. Ich freue mich über das Vertrauen des Vereins und bedanke mich herzlich dafür. Die Arbeit mit der Mannschaft und dem gesamten Umfeld macht mir große Freude. Wir haben in den letzten Monaten viel investiert, sind als Team enger zusammengerückt und haben eine klare Entwicklung gesehen. Für mich ist es etwas Besonderes, diesen Weg gemeinsam mit Gianni Varveri weitergehen zu dürfen. Ich glaube fest an die Qualität der Mannschaft und an das Potenzial dieses Vereins. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam mit Spielern, Staff und Fans noch viele besondere Momente erleben werden.“ Verein lobt Professionalität des Trainerteams Auch im Verein ist man von der Arbeit des Trainerduos überzeugt. Simon Brams, erster Vorsitzender der 1. Spvg. Solingen-Wald 03, betonte insbesondere die Professionalität und Detailarbeit des Trainerteams.