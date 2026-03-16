1. Spvg Solingen-Wald 03 verlängert mit Varveri und Venturiello

Als Aufsteiger führt die 1. Spvg Solingen-Wald 03 die Landesliga Niederrhein, Gruppe 1 souverän an und stellt nun frühzeitig die Weichen für die Zukunft. Der Verein verlängert mit Erfolgstrainer Gianni Varveri und seinem Co-Trainer Davide Venturiello bis 2027.
Der Aufsteiger spielt bislang eine beeindruckende Saison und steht seit Monaten an der Tabellenspitze der Liga. Damit rückt sogar der direkte Durchmarsch in die Oberliga Niederrhein immer stärker in den Fokus. Dass der Verein frühzeitig auf Kontinuität setzt, kommt deshalb nicht überraschend. Seit der Übernahme des Trainerteams entwickelte sich Wald 03 sportlich kontinuierlich weiter - die Bilanz von 40 Siegen, neun Unentschieden und nur fünf Niederlagen in 54 Pflichtspielen spricht eine deutliche Sprache. Mit 129 Punkten und einem Schnitt von 2,4 Punkten pro Partie gehört das Duo zu den erfolgreichsten Trainerteams am Niederrhein.
Cheftrainer Gianni Varveri zeigte sich nach der Vertragsverlängerung dankbar und betonte vor allem die besondere Atmosphäre rund um den Verein. „Ich bedanke mich für das Vertrauen und bin sehr froh, weiterhin Teil dieses Projekts zu sein. Man kann über Zahlen und Fakten sprechen, aber wir alle wissen, dass sich diese Dinge im Sport schnell ändern können. Vorrangig ist für mich der Spaß an der Zusammenarbeit mit der Mannschaft, meinem Co-Trainer Davide, unserem sportlichen Leiter Peter Resvanis, dem Staff, dem Verein und den Fans. Die Leidenschaft, die hier vorgelebt wird, und der hohe Anspruch, den jeder an sich selbst stellt, sind etwas Besonderes. Für meine ganze Familie hat ein Spiel von 03 mittlerweile hohe Priorität, versehen mit Trikots und Schals von 03. Es ist ein Ambiente, wie man es aus dem Fußballsüden kennt. Triumph und Tragödie liegen eng beieinander, aber alle gehen diesen Weg gemeinsam. Für die Mannschaft und für 03.“
Auch Co-Trainer Davide Venturiello sieht in der Vertragsverlängerung ein klares Zeichen für die gemeinsame Entwicklung der vergangenen Monate. „Die Vertragsverlängerung bedeutet mir sehr viel. Ich freue mich über das Vertrauen des Vereins und bedanke mich herzlich dafür. Die Arbeit mit der Mannschaft und dem gesamten Umfeld macht mir große Freude. Wir haben in den letzten Monaten viel investiert, sind als Team enger zusammengerückt und haben eine klare Entwicklung gesehen. Für mich ist es etwas Besonderes, diesen Weg gemeinsam mit Gianni Varveri weitergehen zu dürfen. Ich glaube fest an die Qualität der Mannschaft und an das Potenzial dieses Vereins. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam mit Spielern, Staff und Fans noch viele besondere Momente erleben werden.“
Auch im Verein ist man von der Arbeit des Trainerduos überzeugt. Simon Brams, erster Vorsitzender der 1. Spvg. Solingen-Wald 03, betonte insbesondere die Professionalität und Detailarbeit des Trainerteams.
„Das Trainerteam hat sich diese Vertragsverlängerung erarbeitet. Es ist beeindruckend zu sehen, mit welcher Intensität sie ihre Arbeit durchführen. In Gesprächen gibt es auf alles eine faktenbasierte Antwort, Trainingseinheiten sind minutiös geplant und jeder Gegner wird genau analysiert. Gleichzeitig wird auch das eigene Spiel kritisch aufgearbeitet. Wir waren uns schnell einig, dass wir diesen Weg gemeinsam weitergehen wollen. Neben der fachlichen Kompetenz merkt man immer wieder, dass sich beide im Verein wohlfühlen und sich zu hundert Prozent mit Wald 03 identifizieren", verkündet der Funktionär in der Vereinserklärung.
Sportlicher Leiter Peter Resvanis hob neben den sportlichen Erfolgen besonders die menschliche Komponente hervor. Er sagt: „Das Wichtigste neben Zahlen, Daten und Fakten ist die gute Zusammenarbeit und die menschliche Komponente. Wir sind sehr froh, dass wir diese beiden Fußballexperten haben, die aus guten Spielern auch starke Persönlichkeiten geformt haben. Eine interessante Mannschaft ist zu einer richtigen Truppe gereift und hat sich unter dieser Führung hervorragend entwickelt.“