1. Spieltag der Futsal-Liga der E-Junioren

Der TFV und der VfB Oberweimar richteten am 06.12.25 den ersten Spieltag der Futsal-Serie aus. Die Serie besteht aus drei Turnieren, wovon am 06.12. der erste Spieltag stattfand. Aufgrund der begrenzten Spielerzahl ist vorgesehen, dass die Mannschaft für jeden Spieltag neu zusammen gestellt wird, damit alle aktiven Spieler der E1 und E2 die Chance haben, dabei zu sein. Gleich im ersten Spiel gegen den SV Jena-Zwätzen waren die Jungs wach und führten 3:0, bevor nach einem nicht geahndeten Foul gegen uns kurz vor Schluss noch der Ehrentreffer fiel. Gegen den höherklassigen FC Saalfeld hielt der VfB lange mit. Es zeigten sich aber Geschwindigkeitsnachteile und Nachlässigkeiten im Abwehrverhalten, so dass die Saalfelder ihre Cleverness ausspielen konnten. Immerhin gelang durch einen Strafstoß der Ehrentreffer. Das letzte Spiel gegen die ZSLG Wormstedt zeigte lange zwei Mannschaften auf Augenhöhe, bevor der VfB in Führung ging. Leider gelang es nicht ganz, den Vorsprung über die Zeit zu bringen: Wenige Sekunden vor dem Spielende nutzte Wormstedt die Chance zum späten Ausgleich. Insgesamt waren die drei Spiele eine sehr zufriedenstellende Vorstellung des VfB vor teilweise lautstarken und mitfiebernden "Fans" auf den Rängen. Ein besonderer Dank gilt allen Beitragenden, die Süßes und Herzhaftes und Getränke zur Verfügung gestellt oder beim Verkauf unterstützt haben.

VfB Oberweimar - SV Jena-Zwätzen 3:1