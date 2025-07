1. Spieltag der BZL Süd im Überblick: Gilching eröffnet gegen Olching

Aufsteiger MTV München freut sich auf ein Heimspiel gegen den SV Waldeck-Obermenzing. Landesliga-Absteiger SV Pullach erwartet die Bayernliga-Reserve des FC Deisenhofen. Kreisliga-Zugspitze-1-Meister SV Polling empfängt den knapp am Durchmarsch gescheiterten SV Planegg-Krailling.

Der nach dem Relegationsmarathon erfolgreiche SV Ohlstadt tritt am Sonntag, den 27. Juli in Raisting an. Für Routinier Simon Nutzinger wird es ein besonderes Spiel. Vor seiner Zeit am Boschet schnürte er die Fußballschuhe für den SVR. Kreisliga-Zugspitze-2-Meister Geiselbullach misst sich am gleichen Tag mit dem VfL Denklingen. Der erste Spieltag der Bezirksliga Süd im Überblick.

Spiel am Freitag