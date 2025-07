1. Spieltag der BZL Ost im Überblick: Harte Brocken für die Aufsteiger

Auf die Aufsteiger der Bezirksliga Ost warten direkt zum Ligastart heiße Duelle. Der TSV Ebersberg muss auswärts bei Aufstiegskandidat Ampfing ran und der SV Aschau trifft auf den TSV Dorfen, der letztes Jahr knapp den Aufstieg verpasste. Der dritte Aufsteiger ist der SB DJK Rosenheim, der am 26. Juli den TSV Zorneding empfängt.

Eröffnet wird die Liga mit der Begegnung des FC Aschheim gegen den FC Töging. Der SV Miesbach startet auswärts in Peterskirchen in die neue Spielzeit. Außerdem muss Waldperlach die lange Reise nach Siegsdorf antreten und der TuS Holzkirchen empfängt Absteiger Forstinning. Der zweite Absteiger, der SV Bruckmühl, startet erst am 27. Juli beim SV Saaldorf in die Saison.

Spiele am Freitag: