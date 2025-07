1. Spieltag der BZL Nord im Überblick: Kammerberg erwartet Gerolfing

Der Bayerische Fußball-Verband hat die Spieltage in der Bezirksliga Nord terminiert. Das Auftaktmatch bestreiten am 25. Juli die SpVgg Kammerberg und der FC Gerolfing.

Landesliga-Absteiger VfR Garching hat zum Auftakt gleich eine schwere Aufgabe vor der Brust und muss nach Moosinning. Der knapp am Aufstieg gescheiterte ASV Dachau empfängt die SpVgg Altenerding.

In Ober-/Unterhaunstadt treffen sich am Sonntag zwei Aufsteiger. Der TSV 54-DJK München reist an. Kreisliga-Donau/Isar-2-Meister Walpertskirchen erwartet am 1. Spieltag den FC Fatih Ingolstadt. Palzing, das sich in der Relegation am Ende gegen die SpVgg 1906 Haidhausen durchsetzten konnte, freut sich auf das Duell gegen den SC Eintracht Freising.