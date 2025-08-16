Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spieltag am Niederrhein - und damit auch in Duisburg! – Foto: Robin Bogaletzki
1. Spieltag am Niederrhein - so läuft er! Ergebnisse, Ticker & mehr
Saisonstart im Fußballverband Niederrhein - und deshalb natürlich auch auf FuPa! Alle Spiele, Ergebnisse, Live-Ticker und mehr zum Ligastart.
Mit dem 1. Spieltag startet die neue Saison 2025/26 am Niederrhein natürlich wieder komplett durch. Alle Spiele, Ergebnisse, Live-Ticker und eine Auswahl von interessanten Paarungen zum Auftakt in der FuPa-Übersicht.
FuPa Niederrhein sucht laufend Ligaleiter, die bei der Datenpflege einzelner Ligen helfen. Von Vorteil ist natürlich, wenn sich die Ligaleiter in der entsprechenden Klasse auch auskennen, beispielsweise als Spieler, Schiedsrichter und/oder Trainer aktiv sind. Hier gibt es alle Informationen zur Ligaleitung auf FuPa.