Allgemeines
Spieltag am Niederrhein - und damit auch in Duisburg!
Spieltag am Niederrhein - und damit auch in Duisburg! – Foto: Robin Bogaletzki

1. Spieltag am Niederrhein - so läuft er! Ergebnisse, Ticker & mehr

Saisonstart im Fußballverband Niederrhein - und deshalb natürlich auch auf FuPa! Alle Spiele, Ergebnisse, Live-Ticker und mehr zum Ligastart.

Kreisliga C3 GV/NE
Kreisliga B Moers
KL C-AUF 1 MG/VIE
KL C-AUF 2 MG/VIE
KL C-FP 1 MG/VIE

Mit dem 1. Spieltag startet die neue Saison 2025/26 am Niederrhein natürlich wieder komplett durch. Alle Spiele, Ergebnisse, Live-Ticker und eine Auswahl von interessanten Paarungen zum Auftakt in der FuPa-Übersicht.

Hier gibt es alle Spiele des Tages

>>> Hier gibt es alle überregionalen Spiele ab der Bezirksliga aufwärts

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Duisburg, Dinslaken und Mülheim!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Düsseldorf!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Essen!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Grevenbroich-Neuss!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Kempen-Krefeld!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Kleve-Geldern!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Moers!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Mönchengladbach-Viersen!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Oberhausen-Bottrop!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Rees-Bocholt!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Remscheid!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Solingen!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Wuppertal-Niederberg!

>>> Ähnliches gilt für die Liveticker am Spieltag auf FuPa Niederrhein!

Eine Auswahl von Spielen am 17. August 2025

Heute, 12:00 Uhr
1. FC Neubrandenburg 04
1. FC Neubrandenburg 04Neubranden.
VfR Warbeyen
VfR WarbeyenVfR Warbeyen
12:00

Heute, 13:00 Uhr
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
SC Victoria Hamburg
SC Victoria HamburgSC Victoria
13:00live

Heute, 14:00 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
14:00live

Heute, 15:30 Uhr
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
15:30

Heute, 15:00 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
15:00

Heute, 15:00 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
15:00

Heute, 15:30 Uhr
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
15:30live

Heute, 15:30 Uhr
TVD Velbert
TVD VelbertTVD Velbert
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
15:30live

Heute, 15:30 Uhr
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
15:30live

Heute, 15:30 Uhr
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
15:30live

Heute, 15:30 Uhr
Viktoria Buchholz
Viktoria BuchholzBuchholz
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
15:30live

Heute, 15:00 Uhr
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
15:00

Heute, 15:00 Uhr
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
TuS Stenern
TuS StenernTuS Stenern
15:00

Heute, 15:30 Uhr
Sportfreunde 97/30 Lowick
Sportfreunde 97/30 LowickSF Lowick
Hamminkelner SV
Hamminkelner SVHamminkeln
15:30live

Heute, 15:30 Uhr
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
15:30

Heute, 15:30 Uhr
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
15:30

Heute, 15:30 Uhr
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
FK Jugoslavija Wuppertal
FK Jugoslavija WuppertalJugoslavija
15:30

Heute, 15:30 Uhr
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
BV Gräfrath
BV GräfrathBV Gräfrath
15:30

Heute, 13:15 Uhr
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
13:15

