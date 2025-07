🎯 1. Spiel – 1. Sieg! ✅ Böhme meldet sich zurück! ⚫⚪

So., 20.07.2025, 15:00 Uhr

Am Sonntag, dem 20. Juli, startete die 1. Herren des SV Böhme offiziell in die Sommervorbereitung für die Saison 2025/26. Gegner im ersten Testspiel war der SV Hoyerhagen. Gespielt wurde auf dem heimischen A-Platz – vor toller Kulisse und bei bestem Fußballwetter.

Seit dem 08. Juli arbeitet die Mannschaft unter der Leitung von Cheftrainer Mario Hörenkuhl, der nicht nur frischen Wind, sondern auch 12 neue Spieler mitgebracht hat. Der Kader umfasst nun 25 Mann, die motiviert und zielstrebig in die neue Spielzeit starten wollen. 🔥

👥 Neuer Kader – schneller Zusammenhalt

Trotz der kurzen Zeit zeigt sich: Das Team wächst schnell zusammen. Die Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen Talenten funktioniert – sowohl sportlich als auch menschlich. Respekt, Kommunikation auf Augenhöhe und ein spürbarer Teamgeist zeichnen die Gruppe schon jetzt aus. 🤝

🕒 Anpfiff – das Spiel beginnt

Um 15:00 Uhr pfiff Schiedsrichter Ömer Baris das Spiel an – an dieser Stelle ein großes Dankeschön für die souveräne Spielleitung. 👏

Anstoß hatte Hoyerhagen, beide Teams tasteten sich in den ersten Minuten ab. Danach übernahm der SV Böhme zunehmend die Kontrolle und spielte ruhig und kontrolliert über die eigene Abwehr und das Mittelfeld. In der Defensive standen wir stabil, alle gegnerischen Versuche wurden souverän geklärt – und was aufs Tor kam, parierte Neuzugang Thorge Noack sicher. 🧤

🎯 Erste Akzente in Hälfte eins

Bis zur 20. Minute gab es auf beiden Seiten nur wenige Abschlüsse. In der 25. Minute kam nach der Einwechslung von Dennis Vorlop erstmals echte Gefahr auf. Ein gut getimter Steckpass erreichte Maximilian Freund auf der Linken Außenbahn, der sich stark durchsetzte und aus spitzem Winkel abschloss – leider nur ans Außennetz.

Es entwickelte sich ein offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten, doch das letzte Timing in der Offensive fehlte noch. Mit einem 0:0 ging es in die Halbzeitpause.

🔁 Zweite Halbzeit – Druck aus dem Zentrum

Coach Mario Hörenkuhl nutzte die Pause, um taktisch nachzuschärfen: Mehr Mut, schneller zum Abschluss kommen war die klare Marschroute.

Nach Wiederanpfiff traten wir noch dominanter auf. Kai Müller und Adrian Michalski, die bereits in der ersten Hälfte das Spiel lenkten, zeigten nun noch mehr Präsenz im Zentrum und sorgten für viel Struktur und Druck im Spiel nach vorn.

💥 TOOOOOOR für den SV Böhme!

In der 54. Minute war es dann soweit:

Magnus Müller gewann auf der rechten Seite stark einen Zweikampf und spielte einen klasse Steilpass in den Lauf von Kai Heggen, der mit Tempo in den Strafraumbereich zog – doch kurz vor dem 16er wurde er durch ein Foul gestoppt. Freistoß für den SVB!

Adrian Michalski trat an, legte sich den Ball zurecht, nahm Maß – und hämmerte ihn unter die Latte!

⚽ 1:0 für Böhme!

🧱 Defensive Leidenschaft – Hoyerhagen drückt

Nach dem Führungstreffer erhöhte Hoyerhagen den Druck. Doch unser Defensivverbund agierte abgeklärt, störte konsequent und verteidigte mit Leidenschaft. Torwart Thorge Noack zeigte mehrere starke Paraden und hielt die Null.

In der 66. Minute kam es zu einem unglücklichen Foul von Kai Müller, bei dem sich ein Spieler von Hoyerhagen verletzte – wir wünschen an dieser Stelle gute Besserung! 🙏

Trotz intensiver Schlussphase ließen wir nichts mehr anbrennen. Einige Konterchancen wurden nicht konsequent zu Ende gespielt – dennoch stand am Ende ein verdienter erster Sieg zu Buche. 🏁

⏱️ Abpfiff – gelungener Start!

Nach 90 Minuten lautete das Ergebnis:

SV Böhme 1 – 0 SV Hoyerhagen

Ein erfolgreicher erster Test, bei dem Einsatz, Struktur und Teamgeist klar im Vordergrund standen. 💪

🙌 Danke & Ausklang

Nach dem Abpfiff bedankte sich die Mannschaft bei den Fans, Freunden und Unterstützern, die zahlreich erschienen waren. Auch dem SV Hoyerhagen wünschen wir viel Erfolg für die kommende Saison.

Ein gemeinsames Abschlussfoto und ein kühles Getränk rundeten diesen gelungenen Fußballnachmittag ab. 📸🍻

🧠 Trainerfazit von Mario Hörenkuhl:

„Natürlich ist noch nicht alles rund gelaufen – vor allem im Spielaufbau aus dem Mittelfeld haben wir noch Luft nach oben. Aber für das erste Spiel mit vielen neuen Spielern war das eine starke Teamleistung. Ich bin stolz auf die Jungs – jetzt heißt es weiter hart arbeiten.“

🔜 Ausblick

📆 Sonntag, 27.07.2025

🏆 1. Pokalrunde

🆚 MTV Soltau III

🕐 13:00 Uhr (auswärts)

➡️ Kommt vorbei und unterstützt uns – NUR DER SVB! 🖤🤍