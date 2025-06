1. Sieg seit April: Kaunitz bucht Relegationsticket – Beckum steigt ab

Es geht also doch: Der FC Kaunitz hat nach vier sieglosen Spielen in Serie im Topspiel des letzten Spieltags die Nerven bewahrt und nach dem 4:1-Heimerfolg über den SC Herford den Platz in der Aufstiegsrelegation perfekt gemacht. Dabei brachte Herford den FC zwischenzeitlich ordentlich ins Schwitzen. Während der FC Bad Oeynhausen im Parallelspiel gegen Heide Paderborn früh mit 2:0 führte, glich Herford nach zehn gespielten Minuten schon zum 1:1 aus.

Dadurch wäre Bad Oeynhausen an Kaunitz auf den Relegationsplatz vorbeigezogen, doch in der 34. Minute ging Kaunitz durch ein Eigentor erneut in Führung, spielte sich infolge dessen den souveränen 4:1-Sieg heraus und steht als Vizemeister hinter dem VfL Theesen fest, der zum Abschluss mit 1:6 gegen RW Kirchlengern unter die Räder kam.

Für Kaunitz geht es am nächsten Sonntag (8. Juni) in die Aufstiegsrelegation. Dort treffen die Verler in Waltrop bei Teutonia SuS Waltrop auf Eintracht Ahaus aus der Staffel 4.