„1. SIEG GEGEN DIE SGM KEAN?“

SGM Krumme Ebene am Neckar

SGM Krumme Ebene am Neckar SGM Ebene

Dabei belegen die Gäste den fünften Tabellenplatz mit 21 Punkten aus den ersten 11 Spielen und ein Torverhältnis von 23:14 Toren. Sechs Siegen und drei Unentschieden stehen lediglich zwei Niederlagen gegenüber. Zuletzt blieb die SGM Krumme Ebene fünf Spiele in Serie ungeschlagen und bezwangen hierbei unter anderem den Tabellenführer aus Schluchtern mit 2:1. Am vergangenen Wochenende gab es einen 3:0-Heimerfolg gegen den VfL Barckenheim.

Der FC Union Heilbronn empfängt im Rahmen des 13. Spieltages die SGM Krumme Ebene am Neckar in der heimischen ERBE-Arena. Es ist das Duell des Tabellenvierten gegen den Tabellenfünften und somit erneut ein richtungsweisendes Spiel.

Unsere ADLER konnten 8 der letzten 9 Pflichtspiele siegreich bestreiten bei einem Torverhältnis von 34:6 Toren. Nachdem man sich tabellarisch stückweise nach vorne arbeiten konnte, wäre es umso wichtiger, gegen den direkten Konkurrenten nachzulegen. Dass es gegen den Vorjahresdritten schwer wird, ist allen bewusst, doch der FC Union Heilbronn sehnt sich nach einem dreifachen Punktgewinn, nachdem man in der vergangenen Saison beide Vergleiche verlor.

Hinweis: Bitte in der Nacht an die Zeitumstellung denken. Wir stellen die Uhr um eine Stunde zurück. Wir sehen uns morgen in der ERBE-Arena. 🔴⚪️🔵🦅🔥