1. Sieg der Vereinsgeschichte

Vergangenen Montag, den 03.10.2022, am Tag der Deutschen Einheit, traf am 7. Spieltag der Kreisklasse Heidelberg C Ost unser RB HEIDELBERG auf die SpG Wilhelmsfeld/Altenbach.

Nachdem es im letzten Heimspiel gegen die SG 05 Wiesenbach, trotz zwischenzeitlicher Führung nicht zu einem Sieg gereicht hatte, war die Vorgabe eindeutig: Der erste Saisonsieg musste her.

In den ersten Minuten des Spiels begann ein Abtasten beider Mannschaften. Keine Mannschaft wollte übermäßiges Risiko gehen und in gefährliche Konter laufen. Je länger die erste Halbzeit dauerte, desto mehr übernahm die SpG Wilhelmsfeld/Altenbach den Ballbesitz und drängte das Spielgeschehen in die gegnerische Hälfte. Ein fehlerhafter Rückpass des gegnerischen Verteidigers, welcher viel zu kurz geriet, nutzte unser Angreifer Bela Janscho zur ersten Torchance unserer Mannschaft im 1 gegen 1 aus. Unglücklicherweise wurde sein Schuss vom Schlussmann Marcel Pfeil entschärft. Es blieb also beim 0:0.

Es folgten viele gute Torchancen der SpG Wilhelmsfeld/Altenbach und einige frühzeitig abgepfiffene Abseitsstellungen unserer Mannschaft ehe sich unser Flügelflitzer Ugur Kaplan bei einem Sprintduell aufs Tor am Oberschenkel verletzte. Er musste daraufhin in der 18. Minute durch Abdoulaye Kouyate ersetzt werden. In der 38. Minute zitterte unser Pfosten nach einem guten Flachschuss der SpG Wilhelmsfeld/Altenbach. In einer kräfteraubenden ersten Halbzeit ging es in der 40. Minute für unseren Verteidiger Julian Michael kurzfristig nicht weiter. Somit debütierte unser Neuzugang Gil Trumpp. Nach diesem Wechsel musste unsere Mannschaft mehrerer brenzlige Gelegenheiten des Gegners überstehen, welche durch gute Paraden unseres Keepers Marc Herkommer und herausragendes Zweikampfverhalten unserer beiden Verteidiger Bünyamin Önel und Alexander Müller überstanden werden konnten. So ging es mit einem 0:0 in die Pause.

In der Pause wurde dann 2x gewechselt. Für Marco Stevens kam Hakan Güngör ins Spiel. Julian Michael kam wieder für Gil Trumpp aufs Feld. Spielercoach Alexander Scheidel verstärkte mit diesem Wechsel das Zentrum, um hier schneller in Umschaltsituationen zu kommen. Der Plan ging zunächst nicht auf. In der 48. Minute wurde ein direkter Freistoß des Gegners ins kurze Eck verwandelt. Doch die Mannschaft zeigte sich nur kurz geschockt. In der 52. Minute folgte der schnelle Ausgleichstreffer durch Bela Janscho, welcher nun der jüngste Torschütze unseres Vereins ist. Schöner One-Touch-Fußball im Mittelfeld bereitete dieses Tor vor. Von Hakan Güngör über Batuhan Pekcevik zum Kapitän Alexander Scheidel, der mit einem öffnenden Steilpass auf Sascha Menger, welcher den Ball scharf und flach in den Sechzehner hereingab. Dort lauerte unser Angreifer Janscho, welcher ihn mit dem ersten Kontakt verwandelte.

In der 68. Minute erhöhte Vorlagengeber Sascha Menger selbst auf 2:1 nachdem er einen „Sahneball“ von Batuhan Pekcevik serviert bekam. Für Batuhan Pekcevik war es nun schon die dritte Saisonvorlage im 6. Spiel. In der 74. Minute sah ein gegnerischer Mittelfeldspieler nach einer Beleidigung, gegen unseren Kapitän in unmittelbarer Nähe des Schiedsrichters, die Rote Karte. Von nun an, so dachte man, könnte es wirklich etwas mit dem ersten Saisonsieg und gleichzeitig dem ersten Sieg der Vereinsgeschichte geben. Überzahl und Führung. Liest sich gut. Das Spiel sah jedoch anders aus. Die SpG Wilhelmsfeld/Altenbach gab sich keineswegs auf und spielte weiter mutig nach vorne.