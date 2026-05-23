1. Sieg als Meister!

Rettenbach lies auch in Kötz nichts anbrennen! – Foto: E. Sittenberger

Mit 3:0 gewinnt man bei der zweiten der SG Kötz hochverdient. Sahitaj nutzte einen Abpraller in der 4. Minute zu frühen Gästeführung! Alexander Egger nickte eine Schirmer Ecke wenige Zeigerumdrehungen später ohne Probleme ein und machte den schnellen Doppelschlag (6.) perfekt! Die vermutliche Vorentscheidung fiel zehn Minuten vor Pause, als sich Heimkeeper Müller eine Fedorchuk Flanke ins eigene Gehäuse lenkte! In Abschnitt zwei rannte der FCR weiter an, doch sehr gute Möglichkeiten wurden fahrlässig liegen gelassen oder man versuchte unnötige Einzelaktionen. So blieb es beim 3:0 Auswärtssieg!