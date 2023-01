1. Seeland - Hallencup steht in den Startlöchern

Der SC Seeland Abteilung Fußball veranstaltet am Freitag, den 27. Januar 2023 seinen 1. Seeland - Hallencup für Männermannschaften. Beginn des Turniers ist 19:00 Uhr in der Seelandhalle Nachterstedt - Lindenstraße 48 A. Teilnehmen werden folgende regionale Mannschaften: SC Seeland - 1. Männer, SC Seeland - 2. Männer, SV Saxonia 1920 Gatersleben, Froser SV Anhalt 07, SV Blau-Weiß Hausneindorf, Winninger Allstars. Spannende Spiele mit Derbycharakter sind also garantiert. Gespielt wird im Modus Jeder gegen Jeden, somit warten 15 Spiele auf die Zuschauer bis zur Ermittlung des Turniersiegers. Für Essen und Trinken in der Halle ist gesorgt, also kommt vorbei unterstützt Euer Team und habt Spaß.