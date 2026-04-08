1. SC Feucht stellt Oliver Wurzbacher als neuen sportlichen Leiter vor Wurzbacher neuer sportlicher Leiter beim SC +++ Fokus auf U23-Verzahnung +++ Doppelfunktion bis Sommer von pm/mb · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Der 1. SC Feucht hat mit Beginn des aktuellen Monats eine Schlüsselposition neu besetzt. Wie der Verein offiziell bekannt gab, ist Oliver Wurzbacher seit dem 1. April 2026 der neue sportliche Leiter für den gesamten Herrenbereich. Damit verantwortet der 44-Jährige ab sofort die Geschicke der ersten Mannschaft sowie der U23 des Vereins.

Wurzbacher tritt sein Amt mit einem klaren Auftrag an: Die Verzahnung zwischen den beiden Herrenteams soll deutlich intensiviert werden. Das primäre Ziel der Vereinsführung ist es, die bestehende Lücke in der Klassenzugehörigkeit zwischen der „Ersten“ und der Reserve langfristig zu reduzieren. Fokus auf Kaderplanung und Nachwuchsförderung In enger Abstimmung mit dem Trainerstab wird sich Wurzbacher primär um die Kaderplanung kümmern. Dabei verfolgt der SC einen klaren Weg: Der Kader soll leistungsmäßig so breit aufgestellt werden, dass insbesondere junge Talente über Fleiß und gute Trainingsleistungen die Chance erhalten, sich nachhaltig für höhere Aufgaben im Verein zu empfehlen.