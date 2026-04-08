1. SC Feucht stellt Oliver Wurzbacher als neuen sportlichen Leiter vor

Der 1. SC Feucht hat mit Beginn des aktuellen Monats eine Schlüsselposition neu besetzt. Wie der Verein offiziell bekannt gab, ist Oliver Wurzbacher seit dem 1. April 2026 der neue sportliche Leiter für den gesamten Herrenbereich. Damit verantwortet der 44-Jährige ab sofort die Geschicke der ersten Mannschaft sowie der U23 des Vereins.
Wurzbacher tritt sein Amt mit einem klaren Auftrag an: Die Verzahnung zwischen den beiden Herrenteams soll deutlich intensiviert werden. Das primäre Ziel der Vereinsführung ist es, die bestehende Lücke in der Klassenzugehörigkeit zwischen der „Ersten“ und der Reserve langfristig zu reduzieren.
In enger Abstimmung mit dem Trainerstab wird sich Wurzbacher primär um die Kaderplanung kümmern. Dabei verfolgt der SC einen klaren Weg: Der Kader soll leistungsmäßig so breit aufgestellt werden, dass insbesondere junge Talente über Fleiß und gute Trainingsleistungen die Chance erhalten, sich nachhaltig für höhere Aufgaben im Verein zu empfehlen.
Mit Oliver Wurzbacher gewinnt der 1. SC Feucht einen Fachmann, der den Fußball in der Region bestens kennt. In seiner aktiven Zeit feierte er unter anderem mit dem SV Seligenporten den Gewinn des bayerischen Toto-Pokals und kam sogar im DFB-Pokal zum Einsatz. In den vergangenen Jahren sammelte er zudem reichlich Erfahrung als Spielertrainer und Coach im Herrenbereich.
Eine Besonderheit bringt der Start seiner Tätigkeit jedoch mit sich: Bis Ende Juni wird Wurzbacher eine Doppelfunktion ausüben. Neben seiner neuen Aufgabe in Feucht bleibt er bis zum Saisonende weiterhin als Trainer beim SV Raitersaich im Wort, bevor er sich ab Sommer vollumfänglich dem Projekt am Waldstadion widmen kann.