1. Saisonspieltag 2025/26 und für uns gleich ein Heimspiel.

Die Gäste aus Viechtach drücken stark, was uns anfänglich Schwierigkeiten bereitet. Aber nach 15 Minuten fangen wir uns und spielen so die ersten Chancen heraus, weshalb wir auch in der 23. Minute nach einem verwandelten Elfmeter 1:0 in Führung gehen. Doch leider fehlt uns etwas die breite Brust und so sind es wieder die Gäste die am Drücker sind. Kurz vor der Halbzeit und mit 8 Minuten Verlängerung schenken wir den Gegnern noch einen blöden Elfmeter, der zum 1:1 führt.

In der zweiten Halbzeit starten wir vermeintlich besser. Viele Torchancen bleiben jedoch ungenutzt und so sind es wieder die Gäste, die nach einer Ecke mit 2:1 in Führung gehen. Dämpfer für die Hausmannschaft.