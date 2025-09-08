1. Saisonsieg

Im zweiten Saisonspiel wollte der TSG den ersten Dreier einfahren – und das gelang eindrucksvoll. Bereits nach sieben Minuten durfte gejubelt werden: Nach starkem Spielzug traf Alex Seitz zum 1:0. In der 17. Minute legte Till Berlet mit dem 2:0 nach. Danach übernahm der Gast das Kommando und verkürzte auf 2:1. Doch kurz vor der Pause schlug der TSG zurück: Seitz markierte nach einem Eckball seinen zweiten Treffer. Mit 3:1 ging es in die Kabinen.

Nach der Halbzeit entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. In der 60. Minute nutzte Till Berlet einen Abpraller zum 4:1, womit die Partie praktisch entschieden war. Jannik Thieß setzte mit einem schönen Treffer zum 5:1 den Schlusspunkt für den TSG. Der zweite Treffer der Gäste zum 5:2 war nur noch Ergebniskosmetik.