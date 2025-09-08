1. Saisonsieg

Im zweiten Saisonspiel wollte der TSG den ersten Dreier einfahren – und das gelang eindrucksvoll. Bereits nach sieben Minuten durfte gejubelt werden: Nach starkem Spielzug traf Alex Seitz zum 1:0. In der 17. Minute legte Till Berlet mit dem 2:0 nach. Danach übernahm der Gast das Kommando und verkürzte auf 2:1. Doch kurz vor der Pause schlug der TSG zurück: Seitz markierte nach einem Eckball seinen zweiten Treffer. Mit 3:1 ging es in die Kabinen.
Nach der Halbzeit entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. In der 60. Minute nutzte Till Berlet einen Abpraller zum 4:1, womit die Partie praktisch entschieden war. Jannik Thieß setzte mit einem schönen Treffer zum 5:1 den Schlusspunkt für den TSG. Der zweite Treffer der Gäste zum 5:2 war nur noch Ergebniskosmetik.
Fazit: Ein guter Auftritt des TSG, der mit dem ersten Saisonsieg belohnt wurde. Auf dieser Leistung lässt sich aufbauen, auch wenn für das nächste Spiel beim Tabellenführer eine weitere Steigerung notwendig sein wird.
J.V.