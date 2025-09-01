1. Runde Pokal: FC Ellwangen - SpVgg Satteldorf 4:5 n.V.

In einem packenden und torreichen Erstrunden-Duell des WFV-Pokals der Frauen setzte sich die SpVgg Satteldorf am Sonntag, dem 31. August 2025, mit einem knappen 5:4 (2:2, 2:2) nach Verlängerung gegen den FC Ellwangen durch und zieht damit in die nächste Runde ein.

Die Partie startete rasant mit einem frühen Rückschlag für die Gäste. Der FC Ellwangen erhielt in der 4. Minute einen berechtigten Elfmeter, der zur 1:0-Führung verwandelt wurde. Satteldorf zeigte sich jedoch unbeeindruckt. Nur wenige Minuten später, in der 28. Minute, startete die SpVgg einen schnellen Vorstoß. Soni Munz legte den Ball im Rückraum ideal für T. Frech ab, die eiskalt zum Ausgleich traf.

Nur eine Minute später kassierte Satteldorf das 2:1. Direkt nach dem Anpfiff war die Mannschaft noch nicht wieder auf das Spiel konzentriert und musste einen weiteren Treffer hinnehmen. Doch noch vor der Pause fand Satteldorf eine Antwort: Kurz vor dem Halbzeitpfiff segelte ein Eckball von Jassi Fürst in den Strafraum. Nach einigem Chaos landete der Ball direkt vor Soni Munz' Kopf, die ihn über die Linie drücken konnte – der 2:2-Ausgleich war perfekt.

Kräftezehrende Verlängerung

Die zweite Halbzeit war von schwindenden Kräften auf beiden Seiten geprägt, doch trotz mehrerer guter Angriffe konnte keine Mannschaft den entscheidenden Siegtreffer erzielen. So ging es in die Verlängerung, die für Satteldorf zunächst vielversprechend begann. In der 93. Minute erhielt Soni Munz nach einem schönen Pass von Ciara Pröger den Ball halbrechts vor dem Tor und lupfte ihn eiskalt über die gegnerische Torhüterin zur 3:2-Führung.

Doch Ellwangen kämpfte sich zurück. Satteldorf gelang es nicht, den Rückraum konsequent zu verteidigen, was die Gegnerinnen nutzten, um in der 97. Minute den Ausgleich zu erzielen. Nur sechs Minuten später wiederholte sich das Szenario, und Ellwangen ging mit dem 4:3 erneut in Führung.

Satteldorf gab sich aber immer noch nicht auf. In der 114. Minute konnte Jana Ebert den umkämpften Ball zu Jassi Fürst in die Mitte passen, die gerade eigentlich noch auf dem Boden saß vom vorherigen Zweikampf. Sie raffte sich auf und schoss aus dem Stand: Der Ball segelte unhaltbar über die Torhüterin ins Tor. So war man wieder bei Remis.

Satteldorf wollte das Elfmeterschießen verhindern und versuchte sich weitere Chancen nach vorne zu erarbeiten. Jana Ebert bekam in der 118. Minute links Höhe der Mittellinie den Ball, sah Christine Neufeld zentral vor dem Tor und flankte. Der Plan ging auf: Neufeld kam an den Ball und drückte ihn über die Linie zum stark umjubelten und letzten Führungstreffer für Satteldorf.

Der Sieg für Satteldorf war am Ende nicht unberechtigt, da die Mannschaft über weite Strecken das Spiel dominierte und sich viel in der gegnerischen Hälfte aufhielt. Mit diesem hart erkämpften Erfolg zieht die SpVgg Satteldorf in die nächste Runde des WFV-Pokals ein.