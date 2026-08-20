1. Runde: Nachwuchs startet mit vielen regionalen Duellen Nach dem Ende der Sommerferien beginnt auch für Niedersachsens Nachwuchsmannschaften die neue Saison. Im Niedersachsenpokal der A-, B- und C-Junioren stehen zunächst die Qualifikationsrunden an. Mehrere NLZ-Teams steigen dank eines Freiloses erst später ein. von red · Heute, 17:09 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jörg Struwe

Die Sommerferien sind vorbei, das neue Schuljahr hat begonnen – und nun rollt auch bei Niedersachsens Nachwuchs wieder der Ball. Für zahlreiche Mannschaften der A-, B- und C-Junioren beginnt die Spielzeit mit dem Niedersachsenpokal. Dabei stehen in den Qualifikationsrunden gleich mehrere regionale Duelle auf dem Programm.

Bei den A-Junioren wurde der Auftakt bereits am Dienstagabend zwischen dem VfL Oldenburg und dem JLZ BSV Kickers Emden gemacht. Am Mittwoch folgen neun weitere Begegnungen. Unter anderem treffen mit dem SSV Vorsfelde und dem VfB Fallersleben zwei Wolfsburger Vereine aufeinander. Der JFV Edewecht bekommt es mit dem VfB Oldenburg zu tun, während der MTV Gifhorn den HSC Hannover empfängt. Ebenfalls am Mittwoch stehen sich der SC Hemmingen-Westerfeld und der JFV Calenberger Land gegenüber. Der 1. SC Göttingen 05 trifft auf den VfV Borussia 06 Hildesheim, der MTV Wolfenbüttel auf den TSV Havelse. Abgeschlossen wird die Qualifikationsrunde der A-Junioren erst am 27. August mit der Begegnung zwischen dem VSK Osterholz-Scharmbeck und dem TuS Sudweyhe.

Auch B- und C-Junioren steigen ein Bei den B-Junioren standen am Dienstag die ersten beiden Begegnungen an. Der VfL Bückeburg empfing den VfV Borussia 06 Hildesheim, außerdem traf BW Lohne auf den SV Olympia Laxten. Am Mittwoch folgen fünf weitere Partien, ehe am Donnerstag der Buchholzer FC und der JFV A/O/B/H/H die Qualifikationsrunde abschließen. Auch bei den C-Junioren geht es um den Einzug in die erste Pokalrunde. Zehn Mannschaften kämpfen in fünf Qualifikationsspielen um die verbliebenen Plätze. Am Mittwoch kommt es unter anderem zum Duell zwischen dem TSV Krähenwinkel/Kaltenweide und dem TSV Havelse. Parallel empfängt der JFV Calenberger Land den HSC Hannover.