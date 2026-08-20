 2026-08-17T04:56:09.060Z

Allgemeines

1. Runde: Nachwuchs startet mit vielen regionalen Duellen

Nach dem Ende der Sommerferien beginnt auch für Niedersachsens Nachwuchsmannschaften die neue Saison. Im Niedersachsenpokal der A-, B- und C-Junioren stehen zunächst die Qualifikationsrunden an. Mehrere NLZ-Teams steigen dank eines Freiloses erst später ein.

von red · Heute, 17:09 Uhr · 0 Leser
– Foto: Jörg Struwe

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A-Jun.-Nieders.-Pokal
B-Jun-Nieders.Pokal
C-Jun.-NDS-Pokal
VfB Oldenb.
VfV Hildesh.

Die Sommerferien sind vorbei, das neue Schuljahr hat begonnen – und nun rollt auch bei Niedersachsens Nachwuchs wieder der Ball. Für zahlreiche Mannschaften der A-, B- und C-Junioren beginnt die Spielzeit mit dem Niedersachsenpokal. Dabei stehen in den Qualifikationsrunden gleich mehrere regionale Duelle auf dem Programm.

Bei den A-Junioren wurde der Auftakt bereits am Dienstagabend zwischen dem VfL Oldenburg und dem JLZ BSV Kickers Emden gemacht. Am Mittwoch folgen neun weitere Begegnungen. Unter anderem treffen mit dem SSV Vorsfelde und dem VfB Fallersleben zwei Wolfsburger Vereine aufeinander. Der JFV Edewecht bekommt es mit dem VfB Oldenburg zu tun, während der MTV Gifhorn den HSC Hannover empfängt.

Ebenfalls am Mittwoch stehen sich der SC Hemmingen-Westerfeld und der JFV Calenberger Land gegenüber. Der 1. SC Göttingen 05 trifft auf den VfV Borussia 06 Hildesheim, der MTV Wolfenbüttel auf den TSV Havelse. Abgeschlossen wird die Qualifikationsrunde der A-Junioren erst am 27. August mit der Begegnung zwischen dem VSK Osterholz-Scharmbeck und dem TuS Sudweyhe.

Auch B- und C-Junioren steigen ein

Bei den B-Junioren standen am Dienstag die ersten beiden Begegnungen an. Der VfL Bückeburg empfing den VfV Borussia 06 Hildesheim, außerdem traf BW Lohne auf den SV Olympia Laxten. Am Mittwoch folgen fünf weitere Partien, ehe am Donnerstag der Buchholzer FC und der JFV A/O/B/H/H die Qualifikationsrunde abschließen.

Auch bei den C-Junioren geht es um den Einzug in die erste Pokalrunde. Zehn Mannschaften kämpfen in fünf Qualifikationsspielen um die verbliebenen Plätze. Am Mittwoch kommt es unter anderem zum Duell zwischen dem TSV Krähenwinkel/Kaltenweide und dem TSV Havelse. Parallel empfängt der JFV Calenberger Land den HSC Hannover.

Am Donnerstag treffen der JFV Eichsfeld und der 1. SC Göttingen 05 aufeinander. Geduld benötigen dagegen der JFV Delmenhorst und der VfB Oldenburg: Ihr Duell steigt erst am 1. September. Die Oldenburger hatten in der vergangenen Saison das Endspiel des C-Junioren-Niedersachsenpokals erreicht.

NLZ-Teams erhalten Freilose

Einige der großen Nachwuchsabteilungen müssen in der ersten Runde noch nicht antreten. Eintracht Braunschweig, Hannover 96, SV Meppen, VfL Osnabrück und VfL Wolfsburg erhielten in allen drei Altersklassen ein Freilos.

Bei den B-Junioren stehen außerdem der HSC Hannover, der SC Hemmingen-Westerfeld und der JFV Lüneburg bereits in der nächsten Runde. Im Wettbewerb der C-Junioren profitieren zusätzlich BSC Acosta, SC Hemmingen-Westerfeld, JFV Lüneburg, SC Spelle-Venhaus, VfL Westercelle und BV Germania Wolfenbüttel von einem Freilos.

A-Junioren – Qualifikationsrunde

  • VfL Oldenburg – JLZ BSV Kickers Emden | 18.08., 19 Uhr
  • SSV Vorsfelde – VfB Fallersleben | 19.08., 19 Uhr
  • VfL Bückeburg – TSV Krähenwinkel/Kaltenweide | 19.08., 19 Uhr
  • JFV Edewecht – VfB Oldenburg | 19.08., 19 Uhr
  • BW Lohne – SC Spelle-Venhaus | 19.08., 19 Uhr
  • MTV Gifhorn – HSC Hannover | 19.08., 19 Uhr
  • SC Hemmingen-Westerfeld – JFV Calenberger Land | 19.08., 19 Uhr

    1. SC Göttingen 05 – VfV Borussia 06 Hildesheim | 19.08., 19 Uhr
  • JFV D/A & Stade – JFV A/O/B/H/H | 19.08., 19 Uhr
  • MTV Wolfenbüttel – TSV Havelse | 19.08., 19 Uhr
  • VSK Osterholz-Scharmbeck – TuS Sudweyhe | 27.08., 18 Uhr

Freilose: Eintracht Braunschweig, Hannover 96, SV Meppen, VfL Osnabrück, VfL Wolfsburg

B-Junioren – Qualifikationsrunde

  • VfL Bückeburg – VfV Borussia 06 Hildesheim | 18.08., 19 Uhr
  • BW Lohne – SV Olympia Laxten | 18.08., 19 Uhr
  • FC Rastede – VfB Oldenburg | 19.08., 19 Uhr
  • JFV Hameln – JFV Calenberger Land | 19.08., 19 Uhr
  • FC Eintracht Northeim – 1. SC Göttingen 05 | 19.08., 19 Uhr
  • MTV Gifhorn – FT Braunschweig | 19.08., 19 Uhr
  • TSV Havelse – TB Uphusen | 19.08., 19 Uhr
  • Buchholzer FC – JFV A/O/B/H/H | 20.08., 19 Uhr

Freilose: Eintracht Braunschweig, Hannover 96, SV Meppen, VfL Osnabrück, VfL Wolfsburg, HSC Hannover, SC Hemmingen-Westerfeld, JFV Lüneburg

C-Junioren – Qualifikationsrunde

  • TSV Krähenwinkel/Kaltenweide – TSV Havelse | 19.08., 18.30 Uhr
  • JFV A/O/B/H/H – JFV D/A & Stade | 19.08., 18.30 Uhr
  • JFV Calenberger Land – HSC Hannover | 19.08., 18.30 Uhr
  • JFV Eichsfeld – 1. SC Göttingen 05 | 20.08., 18.30 Uhr
  • JFV Delmenhorst – VfB Oldenburg | 01.09., 18.30 Uhr

Freilose: Eintracht Braunschweig, Hannover 96, SV Meppen, VfL Osnabrück, VfL Wolfsburg, BSC Acosta, SC Hemmingen-Westerfeld, JFV Lüneburg, SC Spelle-Venhaus, VfL Westercelle, BV Germania Wolfenbüttel