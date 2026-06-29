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Pokal
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1. Runde im Krombacher-Vereinspokal ausgelost
Im Rahmen des Jubiläumsspiels des SV Kleinfurra gegen die Traditionsmannschaft des FC Carl Zeiss Jena wurde am Freitagabend die 1. Runde des Krombacher-Vereinspokals der Herren ausgelost.