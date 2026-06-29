 2026-06-24T10:25:44.617Z

Pokal

1. Runde im Krombacher-Vereinspokal ausgelost

Im Rahmen des Jubiläumsspiels des SV Kleinfurra gegen die Traditionsmannschaft des FC Carl Zeiss Jena wurde am Freitagabend die 1. Runde des Krombacher-Vereinspokals der Herren ausgelost.

von PM NTKFA · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: © NTFKA

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Als Losfee fungierte die 80-jährige FCC-Legende „Sir“ Harald Irmscher, der die Begegnungen der ersten Pokalrunde zog.

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