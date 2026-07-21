1. Runde im Berliner Landespokal ausgelost - keine Favoritenduelle

Der Berliner Fußballverband hat die erste Hauptrunde im COSY WASCH Landespokal ausgelost.
1. Runde - 1. Herren
Nord Wedding / BSC Marzahn vs. BFC Dynamo
Eintracht Spandau / Wartenberger SV vs. Victoria Friedrichshain
Wittenauer SC vs. DJK SW Neukölln
SC Lankwitz / SFC Friedrichshain vs. Hertha 03 Zehlendorf
MSV Normannia / Oranje Berlin vs. 1. FC Marzahn / Berlin Lions
Baumschulenweg / Nordberliner SC vs. 1. FC Wilmersdorf
Eichkamp-Rupenhorn / FC Brandenburg 03 vs. VfB Berlin 1911
ASV Berlin / Eintracht Südring vs. Stern 1900
Anadoluspor vs. Berliner Amateure
Friedenauer TSC vs. Köpenicker FC
Arminia Tegel / Rot Weiß Hellersdorf vs. Delay Sports
Borussia Friedrichsfelde / Schmöckwitz-Eichwalde vs. Spandauer Kickers
Suryoye United / BW Spandau vs. TUS Makkabi
SG Nordring / BW Friedrichshain vs. BSV GW Neukölln
B.S.C. Reinickendorf / NFC Rot Weiß vs. Mahlsdorf Waldesruh / Adlershofer BC
CFC Berlin / SV Süden vs. SC Minerva / 1. FFV Spandau
Motherland Berlin / JFC Berlin vs. Viktoria Berlin
SV Bosna vs. Friedrichshagener SV
Alemannia 06 / Borussia Pankow vs. VSG Altglienicke
Grünauer BC vs. Lichtenrader BC
Union Südost / Sporting Club Horus vs. SFC Veritas
Rixdorfer SV / Einheit zu Pankow vs. Novi Pazar
Spandauer BC / SC Capri vs. SV Buchholz
SC Kickers Berlin / BFC Alemannia vs. Füchse Berlin
BSC Rehberge vs. Blau Weiß 90
RFC Liberta / SG Blankenburg vs. Concordia Britz
1. FC Schöneberg vs. SF Kladow
Spandauer SV / Stern Britz vs. Weißenseer FC
FC Tecnico / SG Prenzlauer Berg vs. SV Karow / BSC Kickers
Südring Amed vs. Hansa 07
BSV 1892 vs. SF Charlottenburg-Wilmersdorf
Rosenthaler FC / TSV Lichtenberg vs. SC Staaken
Steglitz GB / BSC Comet vs. Union 06
Berolina Mitte vs. Berlin Türkspor
Sperber Neukölln / Köpenick-Oberspree vs. Berolina Stralau
SK Rapide / Concordia Wilhelmsruh vs. Lichtenberg 47
TSV Wittenau / CONO SUR vs. Fortuna Biesdorf
SV Treptow / FC Hellas vs. S.D. Croatia
Tiergarten / Berliner TSC vs. FV Wannsee
SC Westend / Fortuna Pankow vs. VfB Hermsdorf
Cimbria Trabzonspor / BSV Heinersdorf vs. TSV Mariendorf
SV Berliner VB / Sport-Union vs. SV Adler
FC Nordost / Viktoria Mitte vs. Club Italia / Stern Kaulsdorf
SSC Teutonia vs. BFC Preussen
BSV Oranke / FC Polonia vs. Berlin Hilalspor
Chemie Adlershof / Traber Mariendorf vs. BSV Hürtürkel
FC Treptow / Wacker Lankwitz vs. Berliner AK
1. FC Lübars vs. SV Tasmania Berlin
SC Gatow / Deportivo Latino vs. Eintracht Mahlsdorf
BFC Germania / Norden-Nordwest vs. TSV Rudow
Polar Pinguin vs. SC Charlottenburg
SSC Südwest vs. BSV Dersim
SC Borsigwalde vs. Frohnauer SC
CSV Afrisko / Siemensstadt vs. Stern Marienfelde
NSF / PV Nord vs. SV Empor
FC Liria vs. Sparta Lichtenberg
SV Blau-Gelb vs. FC Internationale
SC SW Spandau vs. Berliner SC
Rotation Prenzlauer Berg vs. Tennis Borussia
Corso Vineta / VSG Rahnsdorf vs. BFC Meteor
Eiche Köpenick / Al-Kauthar vs. SF Johannisthal
SV Bau-Union / FC Karame vs. Hohen Neuendorf
HFC Berlin / Askania Coepenick vs. Türkiyemspor