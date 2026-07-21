1. Runde im Berliner Landespokal ausgelost - keine Favoritenduelle

– Foto: Sebastian Räppold

1. Runde - 1. Herren

Nord Wedding / BSC Marzahn vs. BFC Dynamo

Eintracht Spandau / Wartenberger SV vs. Victoria Friedrichshain

Wittenauer SC vs. DJK SW Neukölln

SC Lankwitz / SFC Friedrichshain vs. Hertha 03 Zehlendorf

MSV Normannia / Oranje Berlin vs. 1. FC Marzahn / Berlin Lions

Baumschulenweg / Nordberliner SC vs. 1. FC Wilmersdorf

Eichkamp-Rupenhorn / FC Brandenburg 03 vs. VfB Berlin 1911

ASV Berlin / Eintracht Südring vs. Stern 1900

Anadoluspor vs. Berliner Amateure

Friedenauer TSC vs. Köpenicker FC

Arminia Tegel / Rot Weiß Hellersdorf vs. Delay Sports

Borussia Friedrichsfelde / Schmöckwitz-Eichwalde vs. Spandauer Kickers

Suryoye United / BW Spandau vs. TUS Makkabi

SG Nordring / BW Friedrichshain vs. BSV GW Neukölln

B.S.C. Reinickendorf / NFC Rot Weiß vs. Mahlsdorf Waldesruh / Adlershofer BC

CFC Berlin / SV Süden vs. SC Minerva / 1. FFV Spandau

Motherland Berlin / JFC Berlin vs. Viktoria Berlin

SV Bosna vs. Friedrichshagener SV

Alemannia 06 / Borussia Pankow vs. VSG Altglienicke

Grünauer BC vs. Lichtenrader BC

Union Südost / Sporting Club Horus vs. SFC Veritas

Rixdorfer SV / Einheit zu Pankow vs. Novi Pazar

Spandauer BC / SC Capri vs. SV Buchholz

SC Kickers Berlin / BFC Alemannia vs. Füchse Berlin

BSC Rehberge vs. Blau Weiß 90

RFC Liberta / SG Blankenburg vs. Concordia Britz

1. FC Schöneberg vs. SF Kladow

Spandauer SV / Stern Britz vs. Weißenseer FC

FC Tecnico / SG Prenzlauer Berg vs. SV Karow / BSC Kickers

Südring Amed vs. Hansa 07

BSV 1892 vs. SF Charlottenburg-Wilmersdorf

Rosenthaler FC / TSV Lichtenberg vs. SC Staaken

Steglitz GB / BSC Comet vs. Union 06

Berolina Mitte vs. Berlin Türkspor

Sperber Neukölln / Köpenick-Oberspree vs. Berolina Stralau

SK Rapide / Concordia Wilhelmsruh vs. Lichtenberg 47

TSV Wittenau / CONO SUR vs. Fortuna Biesdorf

SV Treptow / FC Hellas vs. S.D. Croatia

Tiergarten / Berliner TSC vs. FV Wannsee

SC Westend / Fortuna Pankow vs. VfB Hermsdorf

Cimbria Trabzonspor / BSV Heinersdorf vs. TSV Mariendorf

SV Berliner VB / Sport-Union vs. SV Adler

FC Nordost / Viktoria Mitte vs. Club Italia / Stern Kaulsdorf

SSC Teutonia vs. BFC Preussen

BSV Oranke / FC Polonia vs. Berlin Hilalspor

Chemie Adlershof / Traber Mariendorf vs. BSV Hürtürkel

FC Treptow / Wacker Lankwitz vs. Berliner AK

1. FC Lübars vs. SV Tasmania Berlin

SC Gatow / Deportivo Latino vs. Eintracht Mahlsdorf

BFC Germania / Norden-Nordwest vs. TSV Rudow

Polar Pinguin vs. SC Charlottenburg

SSC Südwest vs. BSV Dersim

SC Borsigwalde vs. Frohnauer SC

CSV Afrisko / Siemensstadt vs. Stern Marienfelde

NSF / PV Nord vs. SV Empor

FC Liria vs. Sparta Lichtenberg

SV Blau-Gelb vs. FC Internationale

SC SW Spandau vs. Berliner SC

Rotation Prenzlauer Berg vs. Tennis Borussia

Corso Vineta / VSG Rahnsdorf vs. BFC Meteor

Eiche Köpenick / Al-Kauthar vs. SF Johannisthal

SV Bau-Union / FC Karame vs. Hohen Neuendorf

HFC Berlin / Askania Coepenick vs. Türkiyemspor