1. Runde fix: Relegation im FK Amberg/Weiden nimmt Fahrt auf

Wie schon zum Ende der letzten Saison muss der SC Kirchenthumbach (in Rot) auf dem Umweg der Relegation versuchen, den Kreisliga-Erhalt nachträglich einzutüten. – Foto: Dagmar Nachtigall

Die Kreisligisten und Kreisklassisten des Spielkreises Amberg/Weiden absolvierten am vergangenen Samstag den letzten Spieltag dieser Saison. Die letzten Entscheidungen sind gefallen: Da konnten unter anderem in der Kreisliga Nord der SC Eschenbach und der SC Kirchenthumbach ihre finalen Partien nicht gewinnen und müssen nun relegieren. Da entschied der TSV Pleystein aus der Kreisklasse Ost das Rennen um Platz 2 für sich und darf nun an den Aufstiegsspielen zur Kreisliga teilnehmen. Und aus der Kreisklasse West muss der SV 08 Auerbach II als schlechtester Rangzwölfter neben dem SC Schwarzenbach – er profitiert als Tabellenletzter vom Rückzug des TSV Königstein II – in Überstunden gehen. Damit stehen nun auch die Teilnehmer und Erstrunden-Spiele der bei der Wintertagung des Kreises ausgelosten Relegation fest. Für den heutigen Montagabend hat Kreisspielleiter Albert Kellner alle an der Relegation beteiligten Vereine sowie die Ausrichter in das Sportheim der TSG Weiherhammer eingeladen, um den Ablauf der Relegationsspiele zu besprechen und Termine für die zweite und dritte Runde festzulegen. FuPa gibt einen Überblick:

1. Runde (16. bis 19. Mai) Spiel 1: SC Eschenbach – SV Hahnbach II Dienstag, 19. Mai um 18.15 Uhr bei der TSG Weiherhammer

Relegation zur Kreisklasse

Die Sieger ziehen in die 2. Runde ein, die Verlierer dieser ersten Runde steigen in die Kreisklasse ab bzw. bleiben Kreisklassist.2. RundeSpiel 5: Sieger Spiel 1 – Sieger Spiel 2Spiel 6: Sieger Spiel 3 – Sieger Spiel 4Die Sieger der 2. Runde gehen nächste Saison sicher in der Kreisliga an den Start.3. RundeSpiel 7: Verlierer Spiel 5 – Verlierer Spiel 6Dieses Entscheidungsspiel hängt vom Verlauf der Bezirksliga-Relegation ab.

1. Runde (13. bis 16. Mai)

Spiel 1: SC Schwarzenbach – SG Waidhaus/Neukirchen C/Pfrentsch

Donnerstag, 14. Mai um 15.00 Uhr beim SV Wurz

Spiel 2: SpVgg Windischeschenbach – SG Neustadt am Kulm/Tremmersdorf II

Mittwoch, 13. Mai um 18.15 Uhr beim SV Immenreuth)

Spiel 3: SV 08 Auerbach II – TSG Weiherhammer

Samstag, 16. Mai um 17.30 Uhr beim FC Dießfurt

Spiel 4: TuS Rosenberg II – TSV Theuern

Mittwoch, 13. Mai um 18.15 Uhr beim SV Inter Bergsteig Amberg



Die Sieger ziehen in die 2. Runde ein, die Verlierer der ersten Runde steigen in die A-Klasse ab beziehungsweise bleiben A-Klassist.





2. Runde

Spiel 5: Sieger Spiel 1 – Sieger Spiel 2

Spiel 6: Sieger Spiel 3 – Sieger Spiel 4



Die Sieger der 2. Runde gehen nächste Saison sicher in der Kreisklasse an den Start.





3. Runde

Spiel 7: Verlierer Spiel 5 – Verlierer Spiel 6



Dieses Entscheidungsspiel ist abhängig vom Verlauf der Bezirksliga-Relegation.







Relegation zur A-Klasse

Entfällt







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