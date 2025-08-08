1. Runde des Duisburger Kreispokals live auf FuPa

Titelverteidiger VfB Speldorf setzt in der 1. Runde noch aus, einige Kreisligisten aus dem Kreis Duisburg, Dinslaken & Mülheim sind dafür bereits am Sonntagnachmittag gefordert. Der ambitionierte B-Ligist SV Wanheim gastiert bei GW Roland Meiderich. Der VfL Wedau und TuRa 88 treffen sich zum ligainternen Duell. Die Begegnungen in der Übersicht.
Sportfreunde Mülheim - Viktoria Beeck
+++ Spielverlinkung folgt +++
Eintracht Duisburg - 1. FC Dersimspor
+++ Spielverlinkung folgt +++
1. Runde
10.08.25 GW Roland Meiderich - SV Wanheim 1900
10.08.25 SGP Oberlohberg - TS Duisburg-Rahm 06
10.08.25 VfB Lohberg - Post SV Siegfried Hamborn
10.08.25 VfL Wedau - TuRa 88 Duisburg
10.08.25 Dümptener TV - VfB Lohberg
10.08.25 SuS Viktoria Wehofen - DJK Lösort Meiderich
10.08.25 BW Neuenkamp - SC Hertha Hamborn
10.08.25 SV Raadt - TuS Union 09 Mülheim
21.08.25 Sportfreunde Mülheim - Viktoria Beeck
27.08.25 Eintracht Duisburg - 1. FC Dersimspor
