Allgemeines
TS Duisburg-Rahm gastiert bei SGP Oberlohberg.
TS Duisburg-Rahm gastiert bei SGP Oberlohberg. – Foto: Roberto Parolari

1. Runde des Duisburger Kreispokals live auf FuPa

Der Kreispokal Duisburg, Dinslaken & Mülheim geht in die 1. Runde, die Liveticker gibt es natürlich auf FuPa Niederrhein

Titelverteidiger VfB Speldorf setzt in der 1. Runde noch aus, einige Kreisligisten aus dem Kreis Duisburg, Dinslaken & Mülheim sind dafür bereits am Sonntagnachmittag gefordert. Der ambitionierte B-Ligist SV Wanheim gastiert bei GW Roland Meiderich. Der VfL Wedau und TuRa 88 treffen sich zum ligainternen Duell. Die Begegnungen in der Übersicht.

Kreispokal Duisburg, Dinslaken & Mülheim: Die Spiele am 10. August

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
GW Roland Meiderich
GW Roland MeiderichGW Roland
SV Wanheim 1900
SV Wanheim 1900SV Wanheim
15:00

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
SGP Oberlohberg
SGP OberlohbergOberlohberg
TS Duisburg-Rahm 06
TS Duisburg-Rahm 06TS Rahm 06
15:00

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
VfB Lohberg
VfB LohbergVfB Lohberg
Post SV Siegfried Hamborn
Post SV Siegfried HambornPSV Siegfrie
15:00live

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
VfL Wedau
VfL WedauVfL Wedau
TuRa 88 Duisburg
TuRa 88 DuisburgTuRa 88
15:00

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
Dümptener TV
Dümptener TVDümpten
VfB Lohberg
VfB LohbergVfB Lohberg
15:00

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
SuS Viktoria Wehofen
SuS Viktoria WehofenSuS Wehofen
DJK Lösort Meiderich
DJK Lösort MeiderichDJK Lösort
15:00

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
BW Neuenkamp
BW NeuenkampNeuenkamp
SC Hertha Hamborn
SC Hertha HambornSC Hertha
15:00

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
SV Raadt
SV RaadtSV Raadt
TuS Union 09 Mülheim
TuS Union 09 MülheimTuS Union 09
15:00

21. August

Sportfreunde Mülheim - Viktoria Beeck
+++ Spielverlinkung folgt +++

27. August


Eintracht Duisburg - 1. FC Dersimspor
+++ Spielverlinkung folgt +++

