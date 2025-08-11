 2025-08-07T08:03:27.630Z

Vereinsnachrichten

1. Runde Bezirkspokal SFD - SVH

Verlinkte Inhalte

Bezirkspokal Alb

Gestern, 16:00 Uhr
Sportfreunde Donnstetten
Sportfreunde DonnstettenDonnstetten
SV Hülben
SV HülbenSV Hülben
0
4
Abpfiff

In der ersten Runde des Bezirkspokals ging der SV Hülben vor 250 Zuschauern auf Wachter letztlich verdient als Sieger vom Platz. Zu Beginn hatte der SFD mehr vom Spiel konnte jedoch nichts zählbares aus den vorhandenen Chancen erzielen. Nach einer Viertelstunde ging der SVH aus stark abseitsverdächtiger Position in Führung. Nach drei weiteren Treffern stellte der SVH das Endergebnis von 0:4 her. Der Sieg der Hülbener ging letztendlich in Ordnung.
Der SFD ist Stolz über die grandiose Unterstützung von den zahlreichen Zuschauern.

SF Donnstetten - SV Hülben 0:4
Es spielten:
T. Hummel, T. Wehrenbrecht, M. Hummel (46. M. Munderich), L. Schill, S. Seiler, J. Fischer, D. Renz, S. Kurz (46. N. Foldenauer), J. Valencia (67. K. Seferovic), N. Schill, J. Bächle




Aufrufe: 011.8.2025, 07:53 Uhr
Michael HettichAutor