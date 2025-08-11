1. Runde Bezirkspokal SFD - SVH

In der ersten Runde des Bezirkspokals ging der SV Hülben vor 250 Zuschauern auf Wachter letztlich verdient als Sieger vom Platz. Zu Beginn hatte der SFD mehr vom Spiel konnte jedoch nichts zählbares aus den vorhandenen Chancen erzielen. Nach einer Viertelstunde ging der SVH aus stark abseitsverdächtiger Position in Führung. Nach drei weiteren Treffern stellte der SVH das Endergebnis von 0:4 her. Der Sieg der Hülbener ging letztendlich in Ordnung.

Der SFD ist Stolz über die grandiose Unterstützung von den zahlreichen Zuschauern.



SF Donnstetten - SV Hülben 0:4

Es spielten:

T. Hummel, T. Wehrenbrecht, M. Hummel (46. M. Munderich), L. Schill, S. Seiler, J. Fischer, D. Renz, S. Kurz (46. N. Foldenauer), J. Valencia (67. K. Seferovic), N. Schill, J. Bächle









