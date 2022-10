1 Punkt auswärts für die Teutonen

21 Minute Ecke der Teutonen die direkt zurück ins rechte Eck des Strafraums geköpft wird doch der Gegenspieler nimmt ihn schlecht und der Ballprallt gegen seine Hand, Elfmeter . Diesen Elfmeter platziert der Florian Bierig links und im Eck 1:0 Teutonia.

23 Minuten direkt der Anstoß ineffizient verteidigte im Zentrum der Gegenspieler spielt einen Überragenden Streckball auf die linke Seite diese Flangt und wir fahren uns direkt einen Gegentreffer ein.

39 Minute Fehlgeschlagener Seitenwechsel von Berz auf Jakob den der Gegenspieler mit der Nummer 11 abfängt und ihn gekonnt mit ein wenig Glück links oben einschenkt. 2:1 Wacker

44 Minute Emilio Schay zieht nach innen spielt einen Doppelpass mit Jorge Sanchez Beomont der den Ball direkt wieder auf Emilio klatschen lässt der damit dem ersten Kontakt den Ball überragend nach außen mitnimmt doch kurz vor dem 16ner Gefoult wird Freistoß Teutonia , diesen nur unser Freustoß Spezialist Flo Bierig so machen kann wie er es am Ende getan hat mit wenig Anlauf schießt unser Junge den Ball perfekt recht oben in den Winkel was ein Traumtor.