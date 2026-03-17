1 Punkt aus Kolkwitz entführt

Am vergangenen Samstag trafen die beiden formstärksten Teams aufeinander. Der Kolkwitzer SV spielt aktuell eine starke Saison und wollte auch im 12. Spiel ungeschlagen bleiben.

Zu Beginn der ersten Halbzeit standen beide Mannschaften sehr tief in ihrer eigenen Hälfte und warteten auf Fehler des Gegners. Die ersten Annäherungsversuche gehörten unserem FSV, jedoch fehlte zunächst die nötige Genauigkeit.

In der 27. Minute wurde es dann bitter für unsere Jungs: Ein langer Ball aus dem Zentrum Richtung Tor des FSV wurde von Toni unhaltbar für Niklas verlängert. So mussten wir das erste Gegentor der Rückrunde hinnehmen. Doch wir gaben uns nicht auf und erspielten uns einige Großchancen auf das Tor von Kolkwitz.

In der zweiten Halbzeit stellten wir um und spielten mit zwei Stürmern. Dadurch erspielten wir uns weitere Chancen, blieben jedoch immer wieder am gegnerischen Torwart hängen.

In der 60. Minute dann die Erlösung: Nach einer Balleroberung im Mittelfeld schalteten wir schnell um. Kevin schickte Tom in die Tiefe, der vor dem Torwart eiskalt blieb und zum 1:1 einschob.

Der Gegner schwächte sich in der 73. Minute selbst: Hannes Kaiser musste nach Gelb-Rot vom Platz. Von da an dominierten wir das Spiel, ließen dem Gegner keine Chance mehr und versuchten alles, um noch das zweite Tor zu erzielen. Doch der gegnerische Torwart erwischte an diesem Samstag einen starken Tag und sicherte Kolkwitz somit den Punkt.

Wir bleiben damit auch im 6. Spiel in Folge ungeschlagen und freuen uns nun auf kommenden Samstag zum nächsten Heimspiel gegen den Spremberger SV