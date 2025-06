1 plus 1 gleich 2 - SG Untergimpern erweitert Trainerteam

Die SG Untergimpern geht mit einer personellen Verstärkung in die kommende Saison:

Der Name Winter steht im Fussballkreis längst für sportlichen Erfolg und Sachverstand. Kein Wunder also, dass die Verpflichtung von Pascal Winter als neuer Co-Spielertrainer der logische Schritt war. Zudem bleibt das Engagement in der Familie: Sein Bruder Steven Winter schnürt ebenfalls die Fussballschuhe für die SGU - ein Duo, das sportlich wie menschlich bestens zum Verein passt.

Erfahrung aus mehreren Stationen: