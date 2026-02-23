 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

1. Pflichtspiel in 2026 und Testspielergebnisse

TSV Hehlingen und TV Jahn Wolfsburg eröffnen das Pflichtspieljahr

– Foto: Timo Babic

Eigentlich sollten an diesem Wochenende schon mehrere Teams ihre ersten Pflichtspiele bestreiten, doch am Ende hat nur eines von ihnen stattgefunden. Der TSV Hehlingen konnte sich am Sonntag beim Tabellenletzten durchsetzen, während einige der anderen Teams weitere Testspiele bestritten.

Gestern, 12:00 Uhr
TSV Hehlingen
TSV HehlingenHehlingen
TV Jahn Wolfsburg
TV Jahn WolfsburgJahn Wolfsb.
2
0
Abpfiff

Erst in der 89. Minute ist der Knoten für den TSV geplatzt als Luke Stenzig mit seinem 4. Saisontor zum 1:0 traf. Daraufhin traf Luis Haselhorst zum ersten mal in dieser Saison und stellte auf den 2:0 Endstand. Durch die drei Punkte klettert der TSV auf den 10. Platz, TV Jahn bleibt mit einem Punkt letzter.

Gestern, 12:00 Uhr
VfB Fallersleben
VfB FallerslebenFallersleben II
SSV Kästorf-Warmenau
SSV Kästorf-WarmenauSSV Käst./Wa
5
3
Abpfiff

Im Test gegen den letztjähirgen Bezirksliga-Absteiger SSV Kästorf Warmenau konnte sich Fallersleben II nach einem 1:3 Rückstand noch mit 5:2 durchsetzen. Die Tore der gastgeber erzielten Beck, Jawurek, Busch, ein Eigentor und Kafelov.

Gestern, 14:00 Uhr
TSV Danndorf
TSV DanndorfDanndorf
WSV Wendschott
WSV WendschottWendschott
3
5
Abpfiff

WSV Wendschott testete am Sonntag gegen den Kreisligisten Danndorf. Am Ende steht ein 5:3 Sieg für Wendschott auf dem Papier bei dem Spano, Dieck 2x, Giesecke und Nazare-Vaz trafen.

Gestern, 16:45 Uhr
Lupo Martini Wolfsburg
Lupo Martini WolfsburgLupo Martini Wolfsburg II
SV Lauingen-Bornum
SV Lauingen-BornumLauingen
5
1
Abpfiff

Lupo II siegte im Test gegen den Bezirksligisten aus der Staffel 2 Lauingen souverän mit 5:1. Die Tore der Laubach-Elf wurden von Menendez, Winkelmann, Leusmann, und Catapano geschossen. (Ein Torschütze unbekannt)

Gestern, 18:00 Uhr
SSV Kästorf
SSV KästorfSSV Kästorf
MTV Isenbüttel
MTV IsenbüttelIsenbüttel
2
0
Abpfiff

Der MTV Isenbüttel musste sich dem Landesligisten SSV Kästorf mit 0:2 geschlagen geben.

Gestern, 16:30 Uhr
SSV Vorsfelde
SSV VorsfeldeSSV Vorsf. II
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen
3
3
Abpfiff

Die Zweitvertretung vom SSV Vorsfelde ging im Test gegen den Vertreter aus der Landesliga Sachsen-Anhalt Nord SSV Gardelegen mit einem 0:3 in die Pause. Nach Wiederanpfiff drehte die Klein-Elf auf und konnte zum 3:3 Endstand ausgleichen. Ismail, ein Eigentor und Weih sorgten für die drei Treffer.

Gestern, 17:00 Uhr
SV Westerbeck
SV WesterbeckWesterbeck
VfL Wahrenholz
VfL WahrenholzWahrenholz
0
2
Abpfiff

Der VfL Wahrenholz siegte auswärts beim Kreisligisten SV Westerbeck mit 2:0. Für die Treffer sorgten Lenglei und Koch.

Gestern, 17:00 Uhr
SV Reislingen/Neuhaus
SV Reislingen/NeuhausReislingen
FC Vatan Spor Königslutter
FC Vatan Spor KönigslutterVatan Spor
12
2
Abpfiff

Im Testspiel zwischen Reislingen/Neuhaus und dem Kreisligisten Vatan Spor Königslutter kam es zum Tor-Spektakel. Die 12 Tore für die Gastgeber kamen von Diego Cioffo 2x, Rippel 4x, Schmidt, Tortora 2x, Spahn, David Cioffo und Marchese

Gestern, 16:45 Uhr
FC Brome 1919
FC Brome 1919FC Brome
MTV Gamsen
MTV GamsenMTV Gamsen
3
1
Abpfiff

Der FC Brome gewann ihr Testspiel gegen den Kreisligisten MTV Gamsen mit 3:1.