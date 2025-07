1. Oberbaum Cup

Ab 12:00 Uhr beginnt das sportliche Spektakel, wenn die Teams auf den Platz treten. In diesem Jahr nehmen insgesamt sechs Seniorenteams an unserem Oberbaum Cup teil: Neben den beiden Seniorenteams von BW Friedrichshain werden die Spandauer Kickers III, TSV Lichtenberg II, Hansa 07 II und Askania Coepenick das Turnier bereichern. Diese Mannschaften versprechen spannende Begegnungen und viel Engagement auf dem Spielfeld.

Am Sonntag feiert BW Friedrichshain

Der Turniermodus sieht vor, dass die Teams in zwei Gruppen mit jeweils drei Mannschaften spielen. Nach der Gruppenphase treten die besten Teams in den anschließenden Platzierungsspielen gegeneinander an. Jedes Spiel wird mit großer Leidenschaft und Fairness ausgetragen, und wir freuen uns auf packende Duelle, bei denen der Teamgeist und die fußballerische Fähigkeiten der Spieler im Vordergrund stehen.

Unterhaltung für Groß und Klein