Plakat 1. Nordcup-Hallenmasters. – Foto: Tommy Grümmer

1. Nordcup-Hallenmasters: interessant und stark besetzt 5 SH-Teams dabei in Geesthacht

Ein hochkarätig besetztes Hallenturnier wartet am kommenden Sonntag in der Sporthalle des Geesthachter Otto-Hahn-Gymnasiums auf den Indoor-Gourmet. Vier Mannschaften aus dem Verbreitungsraum von youkick.de jagen dabei in der Halle dem Ball nach. Der Heider SV, Kilia Kiel, VfR Neumünster und TSB Flensburg werden im Osten von Hamburg ihr erstes Glück in der Hallensaison suchen. Des weiteren ist aus Schleswig-Holstein das Spitzenteam SV Eichede dabei.

Generalprobe für das große Hallen-Highlight Für einige schleswig-holsteinische Teams ist das Turnier mehr als nur ein sportlicher Sonntagsausflug. Heide, Neumünster und Eichede nutzen das Nordcup-Hallenmasters als ernsthafte Vorbereitung auf das große Hallen-Highlight des Winters: die inoffizielle Hallenlandesmeisterschaft am 11. Januar 2026 in der Kieler Wunderino Arena. Wer hier überzeugt, darf also leise vom ganz großen Hallenruhm bei den LOTTO-MASTERS in der Landeshauptstadt träumen.

Norddeutsches Gipfeltreffen unter dem Hallendach Die Premiere des Nordcup-Hallenmasters präsentiert ein Potpourri bekannter Vereine ihres Bundeslandes. Gleich aus fünf Bundesländern sind Vereine dabei. Aus Hamburg aus der Gameswright-Oberliga der TuS Dassendorf und SV Curslack-Neuengamme. Aus Niedersachsens höchster Spielklasse reist der Lüneburger SK Hansa an. Dynamo Schwerin vertritt Mecklenburg-Vorpommern. Die Schweriner spielen genauso wie die für ihre einzige Bundesliga-Saison (1963) deutschlandweit bekannte Tasmania aus Berlin in der NOFV-Oberliga Nord.