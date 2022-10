1. Mannschaft zeigt tolle Moral

Dass die Niederlage in Durlach die 1. Mannschaft des TSV nicht umgeworfen hat, zeigte sie beim Gastspiel in Kirchfeld, wo sie einen 1:3 – Rückstand noch in einen 5:3 – Erfolg ummünzen konnte.

Beide Mannschaften waren durch Coronaausfälle geschwächt, doch dennoch boten die Teams ein sehenswertes Spektakel mit vielen Torraumszenen. Die Kirchfelder Führung konnte Diego Arnejo bereits nach 13 Minuten ausgleichen, doch kurz vor dem Halbzeitpfiff gelang den Gastgebern per Strafstoß die erneute Führung. Nach der Pause berannte unsere Elf pausenlos das Kirchfelder Gehäuse, doch statt des längst fälligen Ausgleichs fiel nach einem Konter das 3:1. Der TSV stürmte jedoch unentwegt weiter und sah sich für seine Anstrengungen auch belohnt. In den Medien wurden leider falsche Torschützen angegeben, die Aufholjagd begann mit Treffern von Marlon Klaus und Fabio Scherer, Hagen Essig sorgte für die erstmalige TSV – Führung, und A – Junior Silas Kraft machte am Ende den Deckel drauf und erzielte den 3:5 – Endstand.