1. Mannschaft verschenkt Sieg

Nach nunmehr 14 absolvierten Spielen belegt unsere 1. Mannschaft einen guten zweiten Tabellenplatz, hat allerdings am vergangenen Dienstag die große Chance verpasst, sich etwas vom Tabellendritten FC Östringen abzusetzen.

Nachdem man schon in der Partie bei Kickers Büchig in der Nachspielzeit den Ausgleichstreffer zum 2:2 einstecken musste, so verspielte man gegen die Östringer gar eine 2:0 – Führung. Peguy Tchana Yopa hatte gegen seine ehemaligen Mitspieler zweimal getroffen, einmal davon per Strafstoß, und alles schien auf einen TSV – Sieg hinzudeuten, zumal sich unseren Offensivkräften immer wieder Konterchancen boten. Unsere Mannschaft belohnte sich am Ende aber nicht für ihre gute Leistung, denn in der 80. Minute entschied der Unparteiische auf Strafstoß für die Gäste, den diese sicher zum Anschlußtreffer verwandelten. In der 88. Minute gab es dann einen Eckball für den TSV, bei dem die Absicherung im zentralen Bereich nicht stimmte, dies nutzten die Östringer zu einem schnellen Konter, der wieder mit einem Foulspiel im Reichenbacher Strafraum endete. Auch diese Chance nutzten die Gäste, womit der Zweitorevorsprung dahin war und die Begegnung mit einem Unentschieden endete, was sich für den TSV wie eine Niederlage anfühlte.

Somit hat man nun einige Punkte verschenkt, liegt sechs Zähler hinter dem ASV Durlach, doch die Runde ist noch lang und es gilt nach vorne zu schauen. Schon am Sonntag im Heimspiel gegen die 2. Mannschaft des Oberligisten FC Nöttingen, wartet wieder eine schwere Aufgabe auf die Kappler – Elf, denn die Nöttinger können sich durchaus noch Chancen auf den zweiten Tabellenplatz ausrechnen. Die spielstarke Oberligareserve ist nur schwer auszurechnen, hat in ihren Reihen junge, aber auch erfahrene Spieler, ist zuweilen ein wenig launisch, aber gehört eben zu den stärksten Mannschaften der Liga.

Unsere Elf muss sich auf ein von der Taktik geprägtes Spiel gegen eine eher defensiv agierende Nöttinger Mannschaft einstellen, es wird Geduld gefragt sein, aber vor allem muss die Einstellung unserer Jungs stimmen, die in dieser Beziehung gegen Östringen durchaus überzeugt haben. Eventuell kehren die zuletzt gesperrten Max Rabsteyn und Fabio Scherer wieder in die Startelf zurück, doch diese Entscheidung, welche Elf beginnt, wird sich Spielertrainer Tim Kappler sicherlich nicht leicht machen. Nachdem man nun gegen Östringen zuhause die ersten Punkte abgegeben hat, würde es der Mannschaft guttun, durch einen Heimsieg wieder in die richtige Spur zu kommen.