1. Mannschaft verliert in Eppingen mit 0:2

Die 1. Mannschaft des TSV zeigte beim Tabellendritten VfB Eppingen eine engagierte Leistung, musste sich am Ende jedoch mit 0:2 geschlagen geben und steckt damit weiter im Abstiegskampf. Besonders bitter: Auch die Konkurrenz konnte an diesem Spieltag unerwartet punkten.

Trotz einiger Ausfälle – unter anderem fehlte neben mehreren Langzeitverletzten auch Fabio Scherer – startete unsere Elf ordentlich in die Partie, musste jedoch nach rund einer halben Stunde den Eppinger Führungstreffer hinnehmen. Nach der Pause hielt der TSV weiter gut dagegen und hatte in der 68. Minute eine große Chance zum Ausgleich. Im direkten Gegenzug fiel jedoch das 2:0 für die Gastgeber – die Vorentscheidung, da unsere Mannschaft in der Offensive nicht zwingend genug agierte, um die stabile Eppinger Abwehr ernsthaft unter Druck zu setzen.