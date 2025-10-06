1. Mannschaft verliert in Eppingen mit 0:2

Die 1. Mannschaft des TSV zeigte beim Tabellendritten VfB Eppingen eine engagierte Leistung, musste sich am Ende jedoch mit 0:2 geschlagen geben und steckt damit weiter im Abstiegskampf. Besonders bitter: Auch die Konkurrenz konnte an diesem Spieltag unerwartet punkten.
Trotz einiger Ausfälle – unter anderem fehlte neben mehreren Langzeitverletzten auch Fabio Scherer – startete unsere Elf ordentlich in die Partie, musste jedoch nach rund einer halben Stunde den Eppinger Führungstreffer hinnehmen. Nach der Pause hielt der TSV weiter gut dagegen und hatte in der 68. Minute eine große Chance zum Ausgleich. Im direkten Gegenzug fiel jedoch das 2:0 für die Gastgeber – die Vorentscheidung, da unsere Mannschaft in der Offensive nicht zwingend genug agierte, um die stabile Eppinger Abwehr ernsthaft unter Druck zu setzen.
Das nächste Spiel bestreitet die 1. Mannschaft am kommenden Sonntag im Edeka Völkle-Stadion gegen die Spvgg. Neckarelz, aktuell Vorletzter der Tabelle. Anpfiff ist um 15 Uhr.
Spieldaten
TSV 05 Reichenbach: Dennis Beisser, Max Rabsteyn, Nils Musler (86. Felix Klemm), Manuel Steigleder, Robin Müller, Christian Tom Schmidt, Julius Weiß, Kevin Esswein (40. Sali Noci), Nick Huditz (90. Nico Kremer), Lennart Stamm, Antonio Nigliazzo (74. David Böhm)
Trainer: Nico Ruppenstein, Marius Schäfer
VfB Eppingen: Dominik Samija, Valerij Felk, Silas Schnabel, Mark Rauh, Christopher Diamalembe (78. Philipp Mukisa Zentler), Marc Zengerle, Tolga Ulusoy (67. Vincenzo Cianciolo), Farid Hazrati (83. Antonio Sasso), Noah Santiago Lorch (86. Dino Corajevic), Amin Yazji (63. Leon Kritter), Dejan Tomic
Trainer: David Pfeiffer
Schiedsrichter: Niklas Diehm (Langenalb)
Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Marc Zengerle (30.), 2:0 Marc Zengerle (70.)