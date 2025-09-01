1. Mannschaft verliert beim SV Waldhof

Die 1. Mannschaft des TSV wartet in der Verbandsliga weiter auf ihren ersten Sieg, denn nach der 0:2 - Heimniederlage gegen GU/Türk. SV Pforzheim musste man sich auch bei der 2. Mannschaft des SV Waldhof Mannheim mit 0:3 geschlagen geben.

Bei den Waldhof - Buben konnte unsere Elf die erste Halbzeit durchaus ausgeglichen gestalten, geriet aber nach einer halben Stunde in Rückstand, als die Platzherren gleich ihre erste nennenswerte Torchance nutzen konnten. Nach dem Wechsel hatte man dann eine offensive TSV - Elf erwartet, doch die Gastgeber erstickten die Bemühungen schon im Ansatz und ließen unsere Jungs kaum mehr zur Entfaltung kommen. Der TSV bemühte sich zwar dagegenzuhalten, doch die Mannheimer erwiesen sich als zu stark und erzielten zwei weitere Treffer zum verdienten Erfolg.

In den ersten vier Spielen traf unsere Elf auf die erwartet starken Gegner, doch schon neun Gegentreffer bei nur zwei eigenen erfolgreichen Abschlüssen zeigen, dass es noch in allen Mannschaftsteilen klemmt. Man hält spieltechnisch einigermaßen mit, doch in den entscheidenden Situationen fehlt es einfach an der nötigen Konsequenz.