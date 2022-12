1. Mannschaft überwintert auf Platz 2

Auf schwer bespielbarem Platz gab es für die Zuschauer vor der Pause keine Tore zu sehen, doch nach der Halbzeitpause raffte sich unsere ersatzgeschwächte Mannschaft zu einer starken Leistung auf. Marlon Klaus erzielte im Anschluss an einen Eckball per Kopf die TSV – Führung und erhöhte wenig später nach einem schönen Spielzug auf 0:2. Den vorentscheidenden dritten Treffer steuerte Julius Weiß bei, und Peguy Tchana Yopa stellte den Endstand her. Nun geht es für die 1. Mannschaft in die Winterpause, die Rückrunde wird am 26.02. mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Ersingen fortgesetzt.