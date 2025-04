1. Mannschaft: SV Nierfeld – SC Wisskirchen 3:3 (0:1)

Über 200 Zuschauer, bestes Fußballwetter, 6 Tore, Spannung bis zum Schluss – und doch jubelte

am Ende vor allem die Gastmannschaft!

Der Reihe nach: In Halbzeit 1 lässt unsere Mannschaft jeglichen Biss vermissen. Fast schon

fahrlässig werden die Chancen vergeben, selbst ein Elfer findet nicht den Weg ins Tor. Die Gäste

dagegen nutzen ihre Chance und führen daher beim Pausenpfiff mit 1:0. Nach dem Wechsel wird

unsere Mannschaft spürbar stärker und belohnt sich zunächst für ihren Kampfgeist. Einen Abpraller

von der Latte köpft Christian Uche über die Linie; kurz darauf wird er super freigespielt, behält die

Nerven, wir führen erstmals. Etwa 20 Minuten vor Schluss wird Oleks Chornyi erneut im 16er

gefoult; dieses Mal nimmt er den Ball selbst und versenkt ihn sicher in den Maschen. 3:1 – das sah

gut aus. Aber schon kurz danach ein kurioses Selbsttor, als der vom Pfosten zurückspringende Ball

unseren Torhüter Paul Frings im Rücken trifft, von wo er über die Linie trudelt. Dumm gelaufen,

andererseits stand der Schütze so frei vor dem leeren Tor, dass es schon ein Kunststück war, den

Ball gegen den Pfosten zu setzen – also nur noch 3:2. Dann eine rote Karte für die Weiß-Blauen –

Überzahl – noch wenige Minuten – das muss doch reichen! Nein – tat es nicht; natürlich warfen die

Gäste alles nach vorne, selbst der Torwart war an unserem Fünfer zu sehen. Und dann die letzte

Aktion: einen in das Spielergewühl vor dem Tor geschlagenen Ball können wir nicht sauber klären,

jeder verlässt sich auf den anderen, der Gaststürmer bedankt sich 3:3 – Schlusspfiff. Bitter – zwei

Punkte verschenkt!

Man kann das unglücklich nennen, man kann aber auch das graue Tier mit den langen Ohren

bemühen!

Nun geht es am Sonntag nach Fliesteden – ein Punktgewinn scheint jenseits realistischer

Erwartungen. Oder?