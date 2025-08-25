1. Mannschaft punktet in Bruchsal

Nach der unnötigen 0:2 – Auftaktniederlage gegen die TSG Weinheim holte unsere 1. Mannschaft beim favorisierten 1. FC Bruchsal ein verdientes 2:2 – Unentschieden und kam damit erstmals in die Punkte.
Von Beginn an entwickelte sich ein gutes Verbandsligaspiel, in dem zunächst die Bruchsaler den Ton angaben, sich aber gegen die starke TSV – Defensive nicht durchsetzen konnten. Unsere Elf konnte sich immer wieder geschickt befreien und spielt auch gefällig nach vorne, was sich kurz vor der Pause auszahlen sollte, als Nils Musler für die 1:0 – Halbzeitführung sorgte.
Nach dem Wechsel intensivierten die Gastgeber ihre Angriffe, kamen in der 51. Minute durch den Ex – Reichenbacher de Oliveira zum Ausgleich, doch der eingewechselte Rafael Mielke vollendete wenig später einen schnellen Konter zur neuerlichen TSV – Führung. Bruchsal drängte wieder auf den Ausgleich, und Torjäger Malsam gelang dann auch in der 61. Minute der Treffer zum 2:2. In der Folgezeit blieben die Gastgeber zwar weiter am Drücker, mussten aber auch bei den schnellen Gegenangriffen des TSV auf der Hut sein. Am Ende blieb es beim gerechten Remis, mit dem der TSV gut leben kann.
Am Dienstag spielte der TSV zuhause gegen den GU/Türk.SV Pforzheim und bereits am Samstag, 30.08., gastiert die Ruppenstein – Elf bei der 2. Mannschaft des SV Waldhof Mannheim.
Der Spielbeginn dieser Begegnung wurde auf 13 Uhr vorverlegt.
Spieldaten
TSV 05 Reichenbach: Dennis Beisser, Max Rabsteyn, Nils Musler, Manuel Steigleder, Robin Müller, Christian Tom Schmidt, Nico Kremer (46. Rafael Mielke), Julius Weiß, Nick Huditz (90. Marius Schäfer), Peguy Patrick Tchana Yopa, Antonio Nigliazzo (92. Sali Noci)
Trainer: Nico Ruppenstein, Marius Schäfer
1. FC Bruchsal 1899 e.V.: Oliver Seitz, Tobias Schongar, Daniel Schiek, Kevin Sollorz, Kai Kleinert, Christian Reuer (46. Daniel Neres De Oliveira), Giacomo Wiczynski, Jonas Malsam, Paulino de Tullio, Simon Kranitz, Jimmy Marton (46. Semih Yurdakul)
Trainer: André Walica, Benjamin Britsch
Schiedsrichter: Paul Bickel (Knittlingen)
Zuschauer: 170
Tore: 0:1 Nils Musler (45.+1), 1:1 Daniel Neres De Oliveira (52.), 1:2 Rafael Mielke (56.), 2:2 Jonas Malsam (62.)