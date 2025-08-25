1. Mannschaft punktet in Bruchsal

Nach der unnötigen 0:2 – Auftaktniederlage gegen die TSG Weinheim holte unsere 1. Mannschaft beim favorisierten 1. FC Bruchsal ein verdientes 2:2 – Unentschieden und kam damit erstmals in die Punkte.

Von Beginn an entwickelte sich ein gutes Verbandsligaspiel, in dem zunächst die Bruchsaler den Ton angaben, sich aber gegen die starke TSV – Defensive nicht durchsetzen konnten. Unsere Elf konnte sich immer wieder geschickt befreien und spielt auch gefällig nach vorne, was sich kurz vor der Pause auszahlen sollte, als Nils Musler für die 1:0 – Halbzeitführung sorgte.