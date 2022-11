1. Mannschaft nur mit Remis in Büchig

Am Samstag war unsere 1. Mannschaft als Favorit zum SV Kickers Büchig gereist, doch wieder einmal erwiesen sich die Kickers als unangenehmer Gegner, sodass sich unsere Elf mit einem 2:2 – Unentschieden zufrieden geben musste.

Trotz überlegen geführtem Spiel ging unsere Elf mit einem 0:1 – Rückstand in die Pause, da die wenigen Gelegenheiten gegen die dicht gestaffelte Büchiger Abwehr nicht genutzt werden konnten. Nach dem Wechsel wurde das Ganze dann ziemlich einseitig, doch erst in der 80. Minute konnte Marlon Klaus für den TSV ausgleichen, und danach wurde es richtig turbulent. Nach einem Foul im Strafraum zeigte der Referee Max Rabsteyn die Gelb – Rote Karte, jedoch konnte Dennis Beisser den fälligen Strafstoß verwandeln. In doppelter Unterzahl, Fabio Scherer hatte ebenfalls Gelb – Rot gesehen, ging dann dennoch der TSV in Führung, als Peguy Tchana Yopa einen Elfmeter im Büchiger Gehäuse versenkte, doch die Siegeshoffnungen zerstoben in der 92. Minute, als die Büchiger noch zum 2:2 – Ausgleich kamen.