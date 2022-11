1. Mannschaft ist wieder Zweiter

So., 27.11.2022, 15:00 Uhr

Die 1. Mannschaft des TSV konnte sich durch einen 2:0 – Heimerfolg über die Spvgg. Durlach – Aue wieder auf den zweiten Tabellenplatz vorarbeiten, da Konkurrent Östringen lediglich unentschieden spielte.

Die Partie gegen Durlach – Aue war die erwartet enge Kiste, denn die Gäste agierten aus einer kompakten Defensive heraus, die unserer Angriffsreihe kaum Torchancen ermöglichte, folgerichtig ging es torlos in die Pause. Nach einer Stunde bewies Trainer Tim Kappler ein glückliches Händchen, als er Marlon Klaus ins Spiel brachte, denn bereits drei Minuten nach seiner Einwechslung nützte der ein Missverständnis in der Gästeabwehr aus und erzielte die 1:0 – Führung. Zehn Minuten später war es erneut Klaus, der Aues Keeper zum zweiten Mal überwinden konnte und für die Vorentscheidung sorgte. Nach dem Anschlußtreffer der Auemer in der 87. Minute wurde es zwar noch einmal kurz hektisch, doch es blieb beim verdienten TSV – Erfolg.