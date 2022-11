1. Mannschaft gewinnt Lokalderby

Nach vier Unentschieden in Folge konnte die 1. Mannschaft endlich wieder einen dreifachen Punktgewinn feiern: Im Derby gegen die 2. Mannschaft des ATSV Mutschelbach gelang der Kappler – Elf ein hochverdienter 2:0 – Erfolg, mit dem man sich wieder bis auf einen Zähler an den FC Östringen auf Platz zwei heranpirschen konnte. Der TSV erwischte einen guten Start und ging bereits nach sieben Minuten durch Kevin Esswein in Führung, sammelte dadurch viel Selbstvertrauen und beherrschte auch fortan das Spielgeschehen. Im Verlauf des Spiels boten sich unserer Elf einige Möglichkeiten zur Resultatsverbesserung, doch die Gäste schafften es, ihren Kasten sauber zu halten. Als die Mutschelbacher gegen Ende der Partie offensiver wurden, boten sich dem TSV Konterräume, und in der 90. Minute war es der schnelle Peguy Tchana Yopa, der seinen Gegenspielern entwischen konnte und das entscheidende 2:0 markierte.

Aufstellung TSV: Beisser – Rabsteyn, Musler, Essig, Tchana Yopa, Steigleder, J. Weiß (ab 90. P. Weiß), Kotry, Belvari, Scherer, Esswein (ab 80. Klaus)