1. Mannschaft bleibt weiter unbesiegt

Die 1. Mannschaft nahm auch die hohe Auswärtshürde beim FC Östringen und konnte sich durch einen verdienten 2:1 – Erfolg auf den zweiten Tabellenplatz vorarbeiten.

Auf dem schwer zu bespielenden Rasen in Östringen fand unsere Elf nicht so richtig ins Spiel, dazu kam die frühe verletzungsbedingte Auswechslung von Max Rabsteyn, sodass die Zuschauer eine recht zerfahrene Partie zu sehen bekamen. Nach 40 Minuten hatten dann die Anhänger der Gastgeber Grund zum Jubel, als Bediako seine Elf in Führung brachte. Nach dem Wechsel sah man dann eine ganz andere TSV – Elf, die immer stärker wurde, energischer in die Zweikämpfe ging und auch spielerisch immer mehr überzeugte. In der 57. Minute gelang Julius Weiß der Ausgleich, doch mit dem einen Punkt wollte sich der TSV nicht zufriedengeben und drängte auf den Siegtreffer. In der 86. Minute wurden die Bemühungen dann auch belohnt, als der eingewechselte Rafael Mielke mit seinem Treffer das vielumjubelte 2:1 für den TSV erzielen konnte.