1. Mannschaft auch nach 20 Spielen ungeschlagen

In Ispringen entwickelte sich zunächst eine ausgeglichene Partie in der durchaus auch die Gastgeber einige gefährliche Aktionen hatte, doch im weiteren Spielverlauf bestimmte unsere Mannschaft immer mehr das Geschehen und ging folgerichtig in der 24. Minute durch Fabio Scherer in Führung.

Auch nach dem Wechsel wurde das Spiel mehrheitlich durch den TSV kontrolliert, der nach einer Stunde zwar durch Peguy Tchana Yopa einen Strafstoß vergab, aber wenig später durch Kevin Esswein auf 0:2 erhöhen konnte. In der 79. Minute gab es erneut Elfmeter für den TSV, diesmal trat Fabio Scherer an, und der traf zum 0:3, das bis zum Ende locker über die Zeit gebracht wurde.