1. Mannschaft - 6:0 Sieg im ersten Vorbereitungsspiel gegen Talheim

Im ersten Vorbereitungsspiel zur Rückrunde der Saison 2022/23 gewann unsere 1. Mannschaft am Mittwoch, den 25.01.2023 gegen den Unterländer A-Ligisten TSV Talheim mit 6:0.

Die Tore für unseren TSV erzielten Tobias Lösch, Janik Pfeiffer, Adrian Reck (2x) und Michael Blondowski (2x).

Der Liveticker, Bilder und die Video-Highlights vom Spiel sind online.

Liveticker:

TSV Pfedelbach - TSV Talheim 6:0 (2:0)

90'+1 Abpfiff 84' 6:0 Tor für PfedelbachAdrian Reck3. Saisontor

Adi Reck bekommt den Ball überragend serviert und bleibt dieses Mal cool vorcdem Tor und macht ebenfalls sein zweites

81' 5:0 Tor für PfedelbachMichael Blondowski3. Saisontor

Blondowski macht mit seinem zweiten Treffer das 5:0

79' Großchance für Pfedelbach Philipp Ehrle Ehrle scheitert alleine am Torhüter 79' Adrian Reck wirdcerneut von links bedient und setzt den Ball drüber 76' Adi Reck legt den Ball mit der Hacke zurück auf Blondowski und dessen Schuss wird abgefälscht und landet nicht im Tor 72' Nächste Chance Blondowski aber dieses Mal geht sein Schuss knapp links vorbei 70' 4:0 Tor für PfedelbachMichael Blondowski2. Saisontor

Michael Blondowski, gerade erst eingewechselt, bekommt einen Pass von links und schiesst ihn zum 4:0 ins Tor

67' Mansour Ceesay versucht es mit einem Schuss vom linken Strafraumeck. Der Ball ist aber zu hoch und geht drüber 63' Pfedelbach jetzt mit Chancen im Minutentakt 57' Großchance für Pfedelbach Adrian Reck Adrian Reck bekommt den Ball herrlich serviert und legt ihn am Keeper aber auch am Tor vorbei 54' Ein Nieselregen setzt jetzt ein und es ist a..... Kalt 48' 3:0 Tor für PfedelbachAdrian Reck2. Saisontor

Ein Klasse Tor von Adrian Reck. Nach einer Flanke von links nimmt er den Ball am ersten Pfosten an, dreht sich und schiesst ihn ins kurze Eck

47' Gleich die erste Chance durch Pfeiffer aber der Ball geht knapp am Tor vorbei 46' Anpfiff zur 2. Halbzeit 45'+1 Halbzeit 44' Großchance für Pfedelbach Tobias Lösch Tobi Lösch dribbelt sich durch den Strafraum und schiesst den Ball an den Aussenpfosten 38' 2:0 Tor für PfedelbachJanik Pfeiffer1. Saisontor

Janik Pfeiffer erzielt mit einem Schuss aus ca. 20 Metern das 2:0

38' Die Gäste kommen nun auch wieder vors Tor 27' Großchance für Pfedelbach Nico Hütter Nico Hütter verpasst knapp am zweiten Pfosten nach einer Ecke 25' Nach zwei Ecken ergeben sich zwei Chancen für Pfedelbach, die aber nicht den Weg ins Tor finden 21' Eine Ecke von links köpft Nico Hütter über das Tor 18' Einen Konter der Gäste klärt Daniel Schmidgall überragend 14' Großchance für Pfedelbach Tobias Lösch Nach einemPass von rechts scheitert Lösch freistehend am Torhüter 11' Pfeiffer versucht es aus 20 Metern aber der Keeper taucht ab und hat den Ball sicher 4' 1:0 Tor für PfedelbachTobias Lösch1. Saisontor Janik Pfeiffer (1. Saisonvorlage)

Ein schön vorgetragener Angriff der Pfedelbacher. Tobias Lösch bekommt den Ball serviert und lässt dem Keeper keine Chance

2' Erster Abschluss von Tobias Lösch aber der Talheimer Keeper hat ihn sicher 2' Gleich ein Diagonalball von Pfeiffer auf Ehrle. Der spielt weiter zu Hack aber der kommt nicht zum Abschluss 1' Anpfiff 0' Die Pfedelbacher Auswechselbank macht sich jetzt erst mal auf zum Laufen 0' In 5 Minuten geht es los 0' Beide Mannschaften machen sich im Moment warm Die Aufstellung für TSV Pfedelbach ist eingetragen! 💪 0' 0' Beide Mannschaften sind bereits am Kunstrasen eingetroffen und ziehen sich momentan in der Kabine um 0' Die Gäste aus Talheim spielen in der Kreisliga A Unterland. 0' Nach dem das Spiel am vergangenen Samstag witterungsbedingt abgesagt werden musste, kann das Spiel heute Abend auf dem schneefreien Kunstrasenplatz in Pfedelbach statt finden. 0' Herzlich Willkommen zum heutigen Liveticker vom Testspiel des TSV Pfedelbach gegen den TSV Talheim. Tore:

04. 1:0 Tobias Lösch

33. 2:0 Janik Pfeiffer

47. 3:0 Adrian Reck

65. 4:0 Michael Blondowski

80. 5:0 Michael Blondowski

83. 6:0 Adrian Reck