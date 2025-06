1. Liga: Dietikon kommt in neue Gruppe

1. Liga: Das sind die neuen Gruppen. Die Gruppeneinteilungen für die neue Saison in der 1. Liga sind bekannt. Besonders auffällig: Der FC Dietikon wurde in die Gruppe 3 eingeteilt. Somit verbleibt die U21 der Grasshoppers als einziger Klub aus dem Fussballverband der Region Zürich in der Gruppe 2.

Gruppe 2: Old Boys (Aufsteiger), Bassecourt, Besa Biel, Black Stars, Concordia Basel, Courtételle, Langenthal, Münsingen, Schötz, Solothurn, Wohlen, Grasshoppers U21, Buochs (Aufsteiger), Delémont (Absteiger), Muttenz, Zug 94 (Aufsteiger). - Gruppe 3: Taverne, Baden (Absteiger), Collina d'Oro, Dietikon, Freienbach, Kosova, Mendrisio, St. Gallen U21, Tuggen, Wettswil-Bonstetten, Widnau (Aufsteiger), Winterthur U21, YF Juventus, Höngg, SV Schaffhausen, Eschen/Mauren.