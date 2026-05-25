1. Kreisklasse Süd: Showdown oder Sofa-Meisterschaft? Lünne hält die 1. Kreisklasse Süd in Atem von Kabine & Kultur · Gestern, 08:40 Uhr · 0 Leser

In der 1. Kreisklasse Süd spitzt sich der Titelkampf dramatisch zu. Blau-Weiß Lünne hat am Pfingstmontag im Nachholspiel gegen Alemannia Salzbergen II die große Chance, ein echtes Endspiel um die Meisterschaft zu erzwingen. Andernfalls könnte der SV Holthausen-Biene II bereits vom Sofa aus jubeln.

Lünne hat das Finale in der eigenen Hand Die Ausgangslage ist klar und sie könnte kaum spannender sein: Tabellenführer SV Holthausen-Biene II steht nach 25 Spielen bei 65 Punkten, Verfolger Blau-Weiß Lünne hat aktuell 61 Zähler auf dem Konto, allerdings noch ein Spiel weniger absolviert.

Gewinnt die Mannschaft von Thomas Rodenbücher am Montagabend ihr Nachholspiel gegen den SV Alemannia Salzbergen II, kommt es am 29. Mai zum direkten Finale um die Meisterschaft. Dann träfen Holthausen-Biene II und Blau-Weiß Lünne am letzten Spieltag unmittelbar aufeinander, ein Szenario, das sich jeder Fußballromantiker wünscht. Schon das Hinspiel zeigt allerdings, dass die Aufgabe gegen Salzbergen II alles andere als ein Selbstläufer wird. Im Oktober setzte sich Alemannia II mit 3:2 gegen Lünne durch.